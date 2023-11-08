Более 600 "лошадей" под капотом: в Украине продают купе BMW за четверть миллиона долларов

Авто перепродают уже в третий раз

Украинцы во время войны стали чаще покупать автомобили элитных марок. На это есть целый ряд причин.

К примеру, недавно на площадке auto.ria выставили на продажу один из самых эксклюзивных и мощных автомобилей. Это купе BMW 8 Series Gran Coupe, которое можно считать настоящим шедевром техники и дизайна.

BMW 8 Series Gran Coupe 2021: что известно об авто.

Это BMW 8 Series Gran Coupe 2021 года выпуска. Это авто, скрывающее более 600 "лошадей" под капотом.

BMW 8 Series Gran Coupe – это настоящий символ статуса и роскошной жизни. Автомобиль оснащен 4.4-литровым V8 бензиновым двигателем, развивающим мощность в 625 лошадиных сил. Это позволяет авто разгоняться до сотни за 3,2 секунды. Такие показатели делают модель одной из самых быстрых и мощных современных автомобилей.

Особенностью купе является не только его мощность, но и отличная управляемость и изысканность. Спортивная подвеска позволяет водителю почувствовать себя владельцем на дороге.

Автомобиль продают за 235 тысяч долларов. Похоже, им почти не пользовались, ведь пробег на одометре за три года пользования составил 17 тысяч километров.

Согласно информации, найденной в открытых источниках по VIN-коду, авто привезли 8 января 2022 года из-за границы. Уже 18 апреля его перерегистрировали на нового владельца. И теперь купе снова продается.

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