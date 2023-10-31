Стоит почти 4 млн грн: в Украину привезли первый 510-сильный универсал BMW (фото)

Разгоняется с нуля до сотни всего за 3 секунды

В последнее время в Украине можно увидеть немало уникальных и новеньких автомобилей. Некоторые из них еще и стоят как целое состояние.

В частности, одну из таких машин на днях увидели во Львове. Это первый в Украине заряженный универсал BMW M3 Touring, пишет ТопЖир.

Что известно об этой BMW M3 Touring?

На фото, представленном в Интернете, видим новый автомобиль с транзитными номерами. Похоже, что его только что привезли в Украину и скоро зарегистрируют.

Примечательно, что BMW M3 Touring продается и в украинских дилеров. Правда, цена очень "кусается" — 3,8 млн гривен.

Относительно технических характеристик, автомобиль оснащен 3,0-литровым рядным турбобензиновым двигателем, который разгоняет его до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Мощность двигателя составляет 510 лошадиных сил. Максимальная скорость ограничена в 280 км/ч.

В экстерьере авто видно его спортивный характер: есть элементы спойлера на бампере спереди, а крышки зеркал изготовлены из углепластика. Внутри расположена интересная 8-ступенчатая спортивная коробка передач, а также широкий спектр водительских систем и мультимедийная система.

Ранее Телеграф рассказывал, что Volkswagen представила первый полностью электрический универсал с большим запасом хода.