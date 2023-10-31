Вартує майже 4 млн грн: в Україну привезли перший 510-сильний універсал BMW (фото)

Розганяється з нуля до сотні всього за 3 секунди

Останнім часом в Україні можна побачити чимало унікальних та новеньких автомобілів. Деякі з них ще й вартують як цілий статок.

Зокрема, одну з таких машин днями побачили у Львові. Це перший в Україні заряджений універсал BMW M3 Touring, пише ТопЖир.

Що відомо про цю BMW M3 Touring?

На фото, представленому в Інтернеті, бачимо новенький автомобіль з транзитними номерами. Схоже, його тільки що привезли в Україну і скоро зареєструють.

Цікаво, що BMW M3 Touring продається і в українських дилерів. Щоправда, ціна дуже "кусається" — 3, 8 млн гривень.

Щодо технічних характеристик, то автомобіль оснащений 3,0-літровим рядним турбобензиновим двигуном, який розганяє його до 100 км/год всього за 3,6 секунди. Потужність двигуна складає 510 кінських сил. Максимальна швидкість обмежена у 280 км/год.

В екстер’єрі авто видно його спортивне спрямування: є елементи спойлера на бампері спереду, а кришки дзеркал виготовлені з вуглепластику. Усередині розташована цікава 8-ступенева спортивна коробка передач, а також широкий спектр систем допомоги водію та мультимедійна система.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Volkswagen представила перший повністю електричний універсал з великим запасом ходу.