Понад 600 "коней" під капотом: в Україні продають купе BMW за чверть мільйона доларів

Авто перепродують уже втретє

Українці під час війни стали частіше купувати автомобілі елітних марок. На це є ціла низка причин.

Наприклад, нещодавно на майданчику auto.ria виставили на продаж одне з найексклюзивніших та потужних авто. Це купе BMW 8 Series Gran Coupe, яке насправді можна вважати справжнім шедевром техніки та дизайну.

BMW 8 Series Gran Coupe 2021: що відомо про авто

Це BMW 8 Series Gran Coupe 2021 року випуску. Це авто, яке приховує понад 600 "коней" під капотом.

BMW 8 Series Gran Coupe — це справжній символ статусу та розкішного життя. Автомобіль оснащений 4.4-літровим V8 бензиновим двигуном, що розвиває потужність у 625 кінських сил. Це дозволяє авто розганятися до сотні за 3,2 секунди. Такі показники роблять модель однією з найшвидших та найпотужніших серед сучасних автомобілів.

Особливістю купе є не лише його потужність, але й відмінна керованість та вишуканість. Спортивна підвіска дозволяє водієві відчути себе господарем на дорозі.

Автомобіль продають за 235 тисяч доларів. Схоже, ним майже не користувались, адже пробіг на одометрі за майже три роки користування склав 17 тисяч кілометрів.

Згідно з інформацією, яку ми знайшли у відкритих джерелах за VIN-кодом, авто привезли 8 січня 2022 року з-за кордону. Уже 18 квітня його перереєстрували на нового власника. І тепер купе знову продається.

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