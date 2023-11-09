Расходует всего 1,5 л на 100 км: на украинский рынок выйдет новый кроссовер Chery

Только на электричестве кроссовер может проехать 84 км.

Самый популярный производитель авто в Китае Chery готовится к анонсу своего нового гибридного кроссовера Jetour Shanhai L9. Его запуск состоится 14 ноября.

Модель станет конкурентом для гибридных кроссоверов таких крупных производителей как Haval и BYD. Один интересный нюанс – заявленный расход топлива у него составляет всего 1,5 л на 100 км, сообщает carnewschina.

Что известно о Jetour Shanhai L9

Кроссовер будет иметь большую колесную базу – 2850 мм. Кузов размерами 4862х1925х1784 мм будет вмещать пять, шесть или семь сидений. В авто будут устанавливаться 19 или 20-дюймовые колеса (R19 или R20).

Задняя часть кузова имеет фонари сквозного типа и высокий стоп-сигнал. Из декора – спойлер на крыше и китайский иероглиф с обозначением модели в нижней правой части.

Заглянув в салон, видим интересный трехспицевой руль, нижняя часть которого срезана. Есть большой экран управления и цифровая приборная панель. Интересно, что по центру консоли есть место для беспроводной зарядки смартфонов.

Что касается технического оснащения, то мотор здесь одного вида – гибридный. Он состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя, выдающего 156 л.с. и электромотора. Средний расход топлива составляет 1,49 литра на 100 км. Только на электричестве кроссовер может проехать до 84 км. Этому способствует тройная аккумуляторная батарея, емкость которой составляет 19,43 кВт•ч. Максимальная скорость электрокроссовера ограничена на отметке в 180 км/ч.

Поскольку бренд представлен и в Украине, можем в будущем ожидать появления модели на отечественном рынке. Вероятно, более точная дата станет известна после презентации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Volkswagen приостанавливает выпуск самых популярных электрокаров. На заводе в Цвиккау производят не только Volkswagen, но и электрические Audi.