Volkswagen приостанавливает выпуск самых популярных электрокаров: названа причина

На заводе производят не только Volkswagen, но и электрические Audi.

Компания Volkswagen Group решила приостановить производство самых популярных электрокаров. Предварительно речь идет о сроке около трех недель.

Причиной называют тотальную нехватку электродвигателей. Из-за этого на заводе в Цвиккау невозможно продолжить работу в полном объеме, сообщает Укравтопром.

Производство электрокаров VW: что известно

На паузу пока поставили сборку таких популярных электрокаров как Volkswagen ID4, ID5. На заводе в Цвиккау также производится Audi Q4 E-tron и Audi Q4 Sportback E-tron. Их сборку также вынуждены приостановить.

Дело в том, что производство электродвигателей для Volkswagen настроено на заводе Volkswagen Group Components в Касселе. Производственные возможности пока не позволяют создавать необходимое количество двигателей с электроприводом.

Ранее сообщалось, что ожидания Volkswagen по поводу спроса на электрокары в мире не оправдались. Потому на заводе в Германии ограничили набор новых работников.

Впоследствии компания отказалась от собственных планов по строительству четвертого завода аккумуляторов, хотя планировала создать гигантскую фабрику в Восточной Европе. Среди вариантов стран для строительства называли Словакию, Польшу, Чехию и Венгрию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дешевый электрокар возглавил рейтинг популярных подержанных авто октября.