Volkswagen приостанавливает выпуск самых популярных электрокаров: названа причина
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
На заводе производят не только Volkswagen, но и электрические Audi.
Компания Volkswagen Group решила приостановить производство самых популярных электрокаров. Предварительно речь идет о сроке около трех недель.
Причиной называют тотальную нехватку электродвигателей. Из-за этого на заводе в Цвиккау невозможно продолжить работу в полном объеме, сообщает Укравтопром.
Производство электрокаров VW: что известно
На паузу пока поставили сборку таких популярных электрокаров как Volkswagen ID4, ID5. На заводе в Цвиккау также производится Audi Q4 E-tron и Audi Q4 Sportback E-tron. Их сборку также вынуждены приостановить.
Дело в том, что производство электродвигателей для Volkswagen настроено на заводе Volkswagen Group Components в Касселе. Производственные возможности пока не позволяют создавать необходимое количество двигателей с электроприводом.
Ранее сообщалось, что ожидания Volkswagen по поводу спроса на электрокары в мире не оправдались. Потому на заводе в Германии ограничили набор новых работников.
Впоследствии компания отказалась от собственных планов по строительству четвертого завода аккумуляторов, хотя планировала создать гигантскую фабрику в Восточной Европе. Среди вариантов стран для строительства называли Словакию, Польшу, Чехию и Венгрию.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что дешевый электрокар возглавил рейтинг популярных подержанных авто октября.