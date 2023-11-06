Три самых популярных электрокара протестировали на украинских дорогах (видео)

Все три машины отлично проходят испытания по украинским дорогам.

Существует расхожее мнение, что электрокары подходят только в условиях городского движения. Все из-за недостаточной распространенности зарядных станций и ограниченной дальности хода, особенно в бюджетных моделях.

Эксперты решили сравнить три самых популярных электромобиля – Tesla Model Y, BMW iX3 и ID.4 – относительно того, как они подходят для путешествия по трассе. Видео опубликовано на канале "Первая электричка".

Как происходило тестирование

Эксперты выбрали именно эти авто, потому что они схожи по бюджету и имеют почти одинаковые батареи по емкости. Хотя сами модели – разные. Например, ID.4 – это китайское авто с задним приводом, BMW iX3 – европейский электрокар, тоже с задним приводом, а Tesla Model Y из США имеет полный привод.

Авторы видео проехали на этих авто от Борисполя до Пирятина и обратно, и рассказали о расходах на них. Поделились также ощущениями вождения. Заряжали автомобили на мощных и удобных станциях для использования.

Салон BMW эксперты оценили как современный, футуристический, и в целом довольно интересный, однако он был создан еще в 2017 году, и сегодня немного устарел. Кожаный салон и качество сидений оценили на "отлично". В глаза сразу бросается то, что педали расположены близко по центру.

Что касается Tesla, то положительной стороной авто назвали динамику и свои ощущения к ней. Однако о тормозах ничего хорошего не скажешь — они здесь непропорционально слабенькие. Также проблемой Теслы является плохая шумоизоляция: как только вы начнете ехать немного быстрее, нужно будет говорить громче, чтобы вас кто-то услышал. Но к этому можно привыкнуть.

Дальше эксперты протестовали Volkswagen ID.4. Этот электрокар оценили как комфортный автомобиль, с удобной посадкой и плавным ходом. По сравнению с БМВ динамики недостаточно. Минусами машины назвали тормоза, которые не четко реагируют и отзываются на нажатие.

Проехав несколько десятков километров по трассе, авторы видео поняли, что все авто потребляют почти одинаково энергии, и заряжаются тоже почти с одинаковой скоростью. Детальнее смотрите в видео.

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