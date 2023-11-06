Три найпопулярніші електрокари випробували на українських дорогах (відео)

Усі три машини чудово проходять випробування українськими дорогами.

Існує поширена думка, що електрокари підходять лише в умовах міського руху. Усе через недостатню поширеність зарядних станцій та обмежену дальність ходу, особливо в бюджетних моделях.

Експерти вирішили порівняти три найпопулярніші електромобілі — Tesla Model Y, BMW iX3 та ID.4 — щодо того, як вони підходять для подорожі трасою. Відео опубліковане на каналі "Перша електричка".

Як відбувалося тестування

Експерти обрали саме ці авто, тому що вони схожі за бюджетом і мають майже однакові батареї за ємністю. Хоча самі моделі — різні. Наприклад, ID.4 — це китайське авто із заднім приводом, BMW iX3 — європейський електрокар, теж із заднім приводом, а Tesla Model Y з США має повний привід.

Автори відео проїхали на цих авто від Борисполя до Пирятина і назад, і розповіли про витрати на них. Поділились також відчуттями від водіння. Заряджали автомобілі на найпотужніших та найзручніших станціях для використання.

Салон BMW експерти оцінили як сучасний, футуристичний, і загалом доволі цікавий, проте він був створений ще у 2017 році, і на сьогодні трішки застарів. Шкіряний салон та якість сидінь оцінили на "відмінно". В очі відразу впадає те, що педалі розташовані близько по центрі.

Щодо Tesla, то позитивним боком авто назвали динаміку і свої відчуття щодо неї. Проте про гальма нічого доброго не скажеш — вони тут непропорційно слабенькі. Також проблемою Тесли є погана шумоізоляція: як тільки ви почнете їхати трішки швидше, потрібно буде говорити голосніше, щоб хтось вас почув. Але до цього можна звикнути.

Далі експерти протестували Volkswagen ID.4. Цей електрокар оцінили як комфортне авто, зі зручною посадкою та плавним ходом. У порівнянні з БМВ динаміки не достатньо. Мінусами машини назвали гальма, які не чітко реагують та відкликаються на натискання.

Проїхавши декілька десятків кілометрів по трасі, автори відео зрозуміли, що усі авто споживають майже однаково енергії, і заряджаються теж майже з однаковою швидкістю. Детальніше дивіться у відео.

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