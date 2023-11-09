Volkswagen призупиняє випуск найпопулярніших електрокарів: названо причину

На заводі виробляють не лише Volkswagen, але й електричні Audi

Компанія Volkswagen Group вирішила призупинити виробництво найпопулярніших електрокарів. Попередньо йдеться про термін у близько трьох тижнів.

Причиною називають тотальний брак електродвигунів. Через це на заводі у Цвіккау не можливо продовжити роботу у повному обсязі, повідомляє Укравтопром.

Виробництво електрокарів VW: що відомо

На паузу поки поставили складання таких популярних електрокарів як Volkswagen ID4, ID5. На заводі у Цвіккау також виробляють Audi Q4 E-tron та Audi Q4 Sportback E-tron. Їх складання також змушені призупинити.

Річ у тім, що виробництво електродвигунів для машин Volkswagen налаштоване на заводі Volkswagen Group Components у Касселі. Виробничі можливості наразі не дозволяють створювати необхідну кількість двигунів з електроприводом.

Раніше повідомлялось, що очікування Volkswagen щодо попиту на електрокари у світі не справдилися. Тому на заводі у Німеччині обмежили набір нових працівників.

Згодом також компанія відмовилася від власних планів з будівництва четвертого заводу акумуляторів, хоч планувала створити гігантську фабрику у Східній Європі. Серед варіантів країн для будівництва називали Словаччину, Польщу, Чехію та Угорщину.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дешевий електрокар очолив рейтинг популярних вживаних авто жовтня.