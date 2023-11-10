Toyota представит свой премиальный кроссовер: в сети появились фото

Внедорожник дебютирует 14 ноября в Лос-Анджелесе

Toyota готовит к премьере свой новый кроссовер Crown SUV. Дополнительные фото автомобиля уже появились в сети. Он будет представлять собой авто премиального сегмента, которое станет частью линейки машин японского производителя и будет занимать место среди моделей, что находятся среди Toyota и Lexus.

Новая Toyota Crown SUV дебютируют в Лос-Анджелесе уже на следующей неделе — 14 ноября. Об этом пишет Motor1.

"Это не универсал, а внедорожник с резкими линиями и плоской крышей. На самом деле он чем-то похож на традиционный универсал, хотя и с некоторым дорожным просветом. В любом случае Toyota называет его", — говорится в материале.

Автомобиль станет серийным продолжением концепта, который уже был продемонстрирован ранее. Сейчас производитель рассекретил дизайн задней части машины.

По размерам новая Toyota будет достаточно крупной. Длина кузова будет составлять около пяти метров. По своим габаритам машина будет соответствовать Audi Q7, BMW X5 и Mercedes GLE. Однако по цене она будет дешевле, нежели эти модели.

Салон, судя по всему, будет выполнен в стилистике родственного Toyota Crown Crossover. Гибридный кроссовер Toyota Crown SUV предложит 234 л.с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Nissan готовит новинку — вместительный минивєн с тремя рядами сидений, который бросит вызов Toyota Sienta и Honda Freed.