Топ-3 для зимы в Украине, которые преодолеют любой снег и лед

Все эти авто с полным приводом

Не каждый автомобиль может справиться со строгими зимними условиями, например, снегом и льдом. Здесь нужны хорошие колеса, полный привод и другие важные опции типа подогрева сидений, руля и прочее.

Мы собрали топ-3 внедорожников, у которых есть все необходимое для такой погоды. Зимними трассами на них будет удобнее всего передвигаться.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Grand Cherokee является флагманской моделью автопроизводителя Jeep. Он не такой вездеход, как Wrangler, но именно Cherokee имеет очень богатый салон и отличную защиту от плохой погоды.

Уже в стандартной комплектации здесь есть подогрев сидений. Машина вместе с 18-дюймовыми колесами и полным приводом может преодолеть любые сугробы. Есть три разновидности двигателей повышенной мощности, которые имеют систему управления тягой Selec-Terrain. Она может по-разному настраиваться в соответствии с разными условиями за окном.

Land Rover Discovery

Когда на дороге снег и лед, то немногие вездеходы могут посоревноваться с Land Rover Discovery. Начиная с первого поколения, вышедшего в свет в 1989 году, внедорожник находится на вершине популярности.

В стандартной комплектации здесь подогрев сидений, семиместный салон, полный привод. Внутри салона – полно современных функций, качественная аудиосистема, проекционный дисплей и многое другое.

Subaru Forester

SUV Forester является одним из самых популярных автомобилей бренда Subaru. Он привлекает достаточно доступной ценой, симметричным полным приводом, надежным сцеплением с асфальтом вне зависимости от версии. Практичность салона и автомобиля в целом – еще одно, за что хвалят Forester. Здесь достаточно места для пассажиров и груза.

Forester обычно предлагается с четырёхцилиндровым дизельным двигателем на механической и автоматической КПП. Если добавить в базовую комплектацию лифт подвески и вездеходные шины, то внедорожник справится с любыми препятствиями.

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