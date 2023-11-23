Топ-3 для зими в Україні, які здолають будь-який сніг та лід

Усі ці авто з повним приводом

Не кожен автомобіль може впоратися з суворими зимовими умовами, наприклад, снігом та льодом. Тут потрібні хороші колеса, повний привід та інші важливі опції типу підігріву сидінь, керма та інше.

Ми зібрали топ-3 позашляховиків, які мають усе необхідне для такої погоди. Зимовими трасами ними буде найзручніше пересуватись.

Jeep Grand Cherokee Trailhawk

Grand Cherokee є флагманською моделлю автовиробника Jeep. Він не є таким всюдиходом, як Wrangler, але саме Cherokee має дуже багатий салон і відмінний захист від поганої погоди.

Уже в стандартній комплектації тут є підігрів сидінь. Машина разом з 18-дюймовими колесами та повним приводом може подолати будь-які кучугури снігу. Є три різновиди двигунів підвищеної потужності, які мають систему керування тягою Selec-Terrain. Вона може по-різному налаштовуватись відповідно до різних умов за вікном.

Land Rover Discovery

Коли на дорозі сніг та лід, то небагато всюдиходів можуть позмагатися з Land Rover Discovery. Починаючи з першого покоління, яке вийшло у світ в 1989 році, позашляховик перебуває на вершині популярності.

У стандартній комплектації тут є підігрів сидінь, семимісний салон, повний привід. Усередині салону — повно сучасних функцій, якісна аудіосистема, проєкційний дисплей і багато іншого.

Subaru Forester

SUV Forester є одним із найпопулярніших автомобілів бренду Subaru. Він приваблює доволі доступною ціною, симетричним повним приводом, надійним зчепленням з асфальтом незалежно від версії. Практичність салону та автомобіля в цілому — це ще одне, за що хвалять Forester. Тут достатньо місця для пасажирів та вантажу.

Forester зазвичай пропонується з чотирициліндровим дизельним двигуном на механічній та автоматичній КПП. Якщо додати до базової комплектації ліфт підвіски та всюдихідні шини, то позашляховик подолає будь-які перешкоди.

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