Ford випустить нову модифікацію недорогого позашляховика: перші фото

Найменший і найдешевший пікап Ford — Maverick дуже подобається покупцям

Недорогий пікап Ford Maverick існує на ринку вже кілька років, тепер виробник вирішив випустити новий варіант практичного позашляховика – Ford Maverick Lobo, у якому акцент буде зроблено на продуктивності. У мережі з’явилися перші фото, зроблені у Мічигані.

Новий Ford Maverick Lobo 2024 модельного року зараз перебуває в стадії дорожніх випробувань, пише Carscoops. Тому кузов покрили маскуванням та щільними чохлами, що не дозволяє розглянути дрібні деталі.

Однак дещо з цих фото можна зрозуміти — помітні великі колісні диски спортивного дизайну. Очевидно, що дизайн пікапа, який отримає нові бампера, буде агресивнішим.

При цьому фотографи зазначили, що встановлення задньої підвіски припускає, що цей прототип має повний привід. Вони також заявили, що є "ознаки наявності інтеркулера в нижньому повітрозабірнику переднього бампера, що вказує на потужнішу силову установку з турбонаддувом". Однак цей висновок може бути помилковим, оскільки оновлений бампер може зробити інтеркулер помітнішим, через що він може здаватися більшим.

За попередніми даними, Ford Maverick Lobo отримає потужнішу силову установку та іншу вихлопну систему. На даний момент найпотужніший Maverick пропонує 250 к.с. Найменший і найдешевший пікап Ford — Maverick дуже подобається покупцям. Очікується, що нова модифікація ще більше підвищить популярність моделі.

Зазначимо, поки невідомо, скільки коштуватиме Ford Maverick Lobo, але ціна Ford Maverick 2022 у базовій комплектації в США становить 19 995 доларів. Що досить небагато для позашляховика.

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