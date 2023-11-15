Українці у жовтні купили рекордну кількість електрокарів: хто у лідерах продажів

Незважаючи на загрозу блекаутів, популярність таких машин зростає

Французька автомобільна компанія Citroen випустила нову версію електрокара Ami, а в Україні в жовтні купили 6,2 тис. нових та вживаних електроавто. Це на 156% більше, ніж у вересні-2022 та на 1,6% більше, ніж у серпні-2023 і є рекордним показником за місяць.

Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку. Уточнюється, що серед придбаних українцями у жовтні електрокарів 99% були легковими і 1% (53 шт.) — вантажними.

Більшість із них (58,9% або 3 626 шт.) привезли з пробігом з-за кордону. Нових українці купили 13,6% (838 шт). Станом на листопад парк електроавтомобілів в Україні становить 76 916 штук: 74 766 легкових, 2 145 вантажних і 5 автобусів.

Внутрішні перепродажі електрокарів у жовтні:

Nissan Leaf — 393 шт

Volkswagen e-Golf — 186 шт

Tesla Model 3 – 149 шт

Volkswagen ID.4 — 109 шт

Renault ZOE — 87 шт

Імпорт електрокарів з пробігом у жовтні:

Nissan Leaf – 573 шт

Tesla Model 3 — 443 шт

Volkswagen e-Golf — 407 шт

Tesla Model Y — 259 шт

Audi e-tron — 216 шт

Купівля нових електромобілів у жовтні:

Volkswagen ID.4 — 355 шт

Toyota bZ4X — 64 шт

Volkswagen ID.6 — 45 шт

Honda e:NS1 – 39 шт

Audi Q4 — 24

"Цікавий тренд: більшість нових електромобілів везуть із Китаю незалежні дилери", — зазначили фахівці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у використанні електрокарів виявили цікаву особливість. Вона стала очевидною з порівняння пробігів автомобілів з різними типами двигунів — бензиновими, дизельними, електричними тощо.