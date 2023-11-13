Експерти назвали 5 найкращих електрокарів у світі

Ці автомобілі мають величезний запас ходу і є дуже потужними

У нас час передові технології визначають курс розвитку автомобільної індустрії. Автовиробники, змагаючись між собою, створюють технологічні та продуктивні транспортні засоби.

Останнім з трендів, які допомагають зекономити кошти на заправці, а також зберегти довкілля, є електрокари. Давайте сьогодні поговоримо про 5 кращих із них за версією Тopgear.

Porsche Taycan

Почнемо з першого місця рейтингу — Porsche Taycan. Цей елітний електроспорткар вражає не лише вишуканим дизайном, але й потужністю. Він вирізняється електроприводом і відмінною динамікою руху.

Завдяки двом електродвигунам загальною потужністю понад 600 кінських сил машина розганяється з нуля до сотні приблизно за 3 секунди. Максимальна швидкість цього авто складає 260 км/год.

Батарея Porsche Taycan має ємність 93,4 кВт/год. Запас ходу для турбо-версії складає 450 км, для звичайної — 412 км.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 — це автомобіль, який змінив уявлення про електричні транспортні засоби. Model 3 стала втіленням швидкості та ефективності. Завдяки електродвигуну, розташованому на задній осі, та величезному запасу ходу, який може перевищувати 500 км на одному заряді, цей електричний транспортний засіб стає вельми популярним вибором серед покупців.

Запас ходу цього автомобіля залежить від модифікації — від 354 км у стандартній версії до 530 у конфігурації Long Range Performance. Потужність електродвигунів може досягати понад 500 кінських сил.

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Ioniq 5 цінують не лише через хороші технічні характеристики, але і завдяки стильному дизайну. Цей електричний кросовер вражає величезним простором усередині салоні.

Технічні характеристики теж на рівні — Hyundai Ioniq 5 оснащений потужним електродвигуном, завдяки якому автомобіль може розганятися з 0 до 100 км/год приблизно за 5 секунд. Запас його ходу на одному заряді складає близько 400 км.

Audi e-tron GT

Audi e-tron GT — це втілення спритності та стилю у світі електричних автомобілів. Він є дуже потужним та має величезний запас ходу. Від 0 до 100% авто розганяється за близько 4 секунди.

Е-tron GT оснащений двома електродвигунами, що робить його справжнім електричним спорткаром. Запас ходу понад 400 км.

Цікаво, що це практично єдиний автомобіль у світі, який може заряджатися не лише через кабель, але й за допомогою системи бездротової зарядки.

У салоні все найрозкішніше: дорогі матеріали, якісна шкіра, дисплей мультимедіа на 10,1 дюйма та приладова панель з діагоналлю у 12,3 дюйма. Інформацію можна проєктувати на лобове скло.

Honda e

Завершує топ-5 найкращих автомобілів у світі Honda e — компактний електрокар з футуристичним дизайном. Тут вміло поєднана елегантність на технологічний прогрес.

Стильний та невеличкий електрокар Honda e ідеально підходить для міського життя. Загальна ємність батареї складає 35,5 кВт/год, потужність електромотора — 150 кінських сил, а запас ходу на одній зарядці — 200 км.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка модель Honda з легкістю проїде 500 тис. км і навіть більше. Цей суперкар завдяки відмінній динаміці перетворює керування на неймовірну насолоду.