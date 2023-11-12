Надійна трансмісія і вічний двигун: яка модель Honda з легкістю проїде 500 тис. км і навіть більше

Вам потрібно проїхати на ній понад 600 тис. км, щоб когось вразити

Honda Acura NSX, або Honda NSX — це не просто добрий автомобіль. Цей суперкар завдяки відмінній динаміці перетворює керування на неймовірну насолоду.

Проте його головна перевага полягає в тому, що автомобілі цієї моделі з надзвичайно великими пробігами — абсолютно не рідкість. Вони зустрічаються дуже часто у різних країнах. Експерт з Honda Річард Грейвс розповів про найвищий пробіг, який він бачив у суперкарі Honda Acura. Він добре розуміється у цьому, адже сам має таке авто з 321 тисячею кілометрів на одометрі. Про це він детально розказав у відео для каналу VINwiki.

Грейвс радить не дивуватися цим моделям з величезними пробігами, адже у світі ще багато таких. Навіть коли він придбав Honda Acura з таким великим пробігом, він проїхав ще понад 160 тисяч кілометрів, поки авто не знадобився ремонт.

Він стверджує, що ці автомобілі віком у понад 30 років мають дуже надійні двигуни, які можуть їздити "практично вічно". А їхні трансмісії такі міцні, що їм нічого не страшно.

Технічні характеристики Acura NSX

У Acura NSX відмінно поєднані потужність, динаміка та висока якість виконання. Розповідаємо про головні технічні характеристики автомобіля.

Спорткар обладнано подвійною турбошісткою з алюмінієвим блоком з об’ємом у 3,2 літра. Її потужність складає 321 кінську силу при 6500-6800 оборотах. Це величезні цифри як для тих часів. Автомобіль має спортивний гібридний привід з 9-ступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням.

Спорткар вироблявся компанією Honda з 1990 по 2005 рік, друге покоління — з 2016 до 2022 рік. Це перший автомобіль, шасі та кузов якого створені з алюмінію.

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-3 моделей Suzuki з бездоганною репутацією. Вони поєднують у собі надійність та якість за доступну ціну.