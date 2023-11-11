Їх обожнюють японці: топ-3 моделей Suzuki з бездоганною репутацією

А ще вони недорогі

Автомобілі японського автовиробника Suzuki поєднують в собі надійність та якість за доступну ціну. Це завойовує не лише серця японців, але водіїв по всьому світу.

Серед усіх представників лінійки бренду є перевірені часом та досвідом авто. Вони вражають унікальними особливостями, хорошими технічними характеристиками та красивим дизайном. Які моделі найбільш популярні в японців і чому, читайте у матеріалі.

Suzuki Jimny — король бездоріжжя

Jimny завоював своє місце серед легендарних позашляховиків компактного розміру. Його цінують через прохідність, адже автомобіль не боїться будь-якого дорожнього покриття чи його відсутності. Водночас коротка база позашляховика дозволяє легко маневрувати в межах міста.

Suzuki Jimny робить популярним його надійність, функціональність та простота. Повний привід, величезні колеса і високий дорожній просвіт підійдуть для тих, хто часто вирушає в гори чи на природу. Проте автомобіль настільки універсальний, що підійде і для міста.

Suzuki Swift — компактність та надійність

Це субкомпактний автомобіль, який вибирають ті, кому потрібна компактність та невелика витрата палива. Тому це ідеальний варіант для жителів міст та мегаполісів. А легкість у керуванні та стильний зовнішній вигляд при доступній ціні забезпечили Swift першість серед продажу у компактному сегменті японського автопрому.

Suzuki Swift зазвичай має 1,2- літровий бензиновий двигун з потужністю 94 кінських сил, чого абсолютно вистачає для міста. Є також варіант з 1,3-літровим дизельним мотором.

З-поміж звичайних серійних Swift вирізняється спеціальна модифікація Suzuki Swift 4x4 Outdoor з повним приводом та дизельним мотором потужністю в 94 кінські сили. Автомобіль відрізняється також збільшеним дорожнім просвітом.

Suzuki Kizashi — елегантність та динаміка

Kizashi — це виразний і витончений седан, який має відмінне поєднання потужності та елегантності. Він має преміальний зовнішній вигляд, комфортний салон та надійні двигуни. П’ятимісний седан має передній або повний привід і продається у трьох варіантах: SE, GTS Sport і SLS Sport.

Навіть у початковій комплектації тут є функція відмикання дверей без ключа, двозонний клімат-контроль, спортивні передні сидіння, 8 подушок безпеки та 17-дюймові диски. У топовій комплектації додатково є підігрів сидінь, шкіряна оббивка, задній парктронік і багато іншого. Спортивні моделі мають понижену підвіску та цікавішу інформаційно-розважальну систему.

Раніше "Телеграф" розповідав про 5 найкращих німецьких авто з пробігом до 20 тисяч доларів.