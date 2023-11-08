Штраф 17 000 грн: в Україні каратимуть за популярну аферу при продажу авто

Недобросовісних продавців будуть карати

Як за кордоном, так і в Україні, скручення пробігу автомобіля є популярною практикою, яка допомагає продати автомобіль за більші гроші. Звісно, це не законно. Та в Україні вирішили боротися з цим явищем на системному рівні.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, спрямований на запобігання скручування пробігу вживаного транспортного засобу. Йдеться про те, коли цифри на одометрі фальсифікують під час перереєстрації ТЗ.

Деталі законопроєкту

Законопроєктом пропонується доповнити адміністративний кодекс України нормами щодо відповідальності за фальсифікацію пробігу. Для цього вводять новий штраф у розмірі від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів громадян (від 8500 до 17000 гривень у 2023 році). Сьогодні, 8 листопада, його направили на розгляд Комітету.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10173, згідно з яким передбачене обов’язкове фіксування справжнього пробігу авто під час його перереєстрації на нового власника. Передбачалося, що після впровадження цих норм скручування пробігу буде більше не потрібним.

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