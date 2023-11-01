Власників електроскутерів не можуть штрафувати за п'яну їзду та без водійського посвідчення: деталі

Але це потрібно доводити в суді

В Україні водії скутерів з електричним мотором прирівнюються до повноцінних учасників дорожнього руху, як і велосипедисти чи водії електросамокатів. Проте оштрафувати їх за водіння без посвідчення чи у п’яному вигляді не можна.

Йдеться лише про водіїв транспортних засобів потужністю до 3 кВт, або 4 кінські сили. Про це розповідають юристи з видання Дорожній адвокат.

Електроскутери, сумарна потужність мотора яких складає менше ніж 3 кВт, не потрібно реєструвати. По суті це як велосипедисти. До таких водіїв не застосовуються вимоги щодо обов’язкового огляду на стан сп’яніння.

Практичний випадок

Якщо вас зупинила поліція і склала протокол за водіння без документів чи вимагала пройти огляд на стан сп’яніння, то ви маєте повне право подати до суду. Саме такий випадок трапився нещодавно в Україні — поліцейські зупинили водія електроскутера та склали на нього протокол про відсутність водійського посвідчення і керування ТЗ у п’яному стані.

Незважаючи на те, що водій електроскутера знав про те, що він не зобов’язаний мати посвідчення водія і може керувати ним навіть у стані алкогольного сп’яніння, поліцейські все одно склали протокол.

Йому загрожував штраф понад двадцять тисяч гривень. Тому чоловік звернувся до Феміди, бажаючи оскаржити неправомірні дії працівників правоохоронних органів. У суді він довів свою правоту, адже до водіїв електроскутерів не застосовуються вимоги щодо обов’язкового огляду на стан сп’яніння. Водія визнали невинуватим, а провадження закрили.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рейтинг найпопулярніших кросоверів світу неочікувано очолив електрокар.