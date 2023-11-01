Владельцев электроскутеров не могут штрафовать за пьяную езду и без прав: детали

Но это нужно доказывать в суде

В Украине водители скутеров с электрическим мотором приравниваются к полноценным участникам дорожного движения, как велосипедисты или водители электросамокатов. Однако оштрафовать их за вождение без удостоверения или в пьяном виде нельзя.

Речь идет только о водителях транспортных средств мощностью до 3 кВт, или 4 лошадиные силы. Об этом рассказывают юристы издания Дорожный адвокат.

Электроскутеры, суммарная мощность двигателя которых составляет менее 3 кВт, не нужно регистрировать. По сути, это как велосипедисты. К таким водителям не применяются требования по обязательному освидетельствованию на состояние опьянения.

Практический случай

Если вас остановила полиция и составила протокол за вождение без документов или требовала пройти освидетельствование на состояние опьянения, вы имеете полное право подать в суд. Именно такой случай произошел недавно в Украине — полицейские остановили водителя электроскутера и составили протокол об отсутствии водительского удостоверения и управления ТС в пьяном состоянии.

Несмотря на то, что водитель электроскутера знал о том, что он не обязан иметь водительское удостоверение и может управлять им даже в состоянии алкогольного опьянения, полицейские все равно составили протокол.

Ему угрожал штраф более двадцати тысяч гривен. Поэтому мужчина обратился к Фемиде, желая оспорить неправомерные действия работников правоохранительных органов. В суде он доказал свою правоту, ведь к водителям электроскутеров не применяются требования по обязательному осмотру состояния опьянения. Водителя признали невиновным, а производство закрыли.

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