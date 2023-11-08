Як не потрапити на обман в автосервісі: топ-5 найпопулярніших афер

Існує купа хитромудрих способів, як видурити з людей ще більше грошей

Обслуговування автомобіля зазвичай є недешевим задоволенням. Власники машин, коли їдуть на СТО, наперед настроюються витрати чималу суму на ремонт. І деякі співробітники автосервісів, на жаль, цим активно користуються.

Відвідуючи сервісні центри для ремонту або технічного обслуговування, кожен із нас сподівається на чесність фахівців. Проте існують деякі ситуації, які варто мати на увазі, аби не стати жертвою автомобільних афер. "Телеграф" розповідає про найпоширеніші схеми афер і як їх уникнути.

Заміна деталей авто не на нові, а на вживані

Однією з таких маніпуляцій є заміна деталей не на нові, а на вживані. Іноді майстри без вашого відома можуть підкинути вже використані деталі, продаючи їх як абсолютно нові. Тому краще купувати запчастини самостійно. А ще бажано бути присутнім при їх заміні, але таке не у кожному автосервісі дозволяють.

"Ремонтують" те, що не потрібно ремонтувати

Ще однією поширеною ситуацією є обман стосовно здійснення ремонтних робіт. Можливо, вам повідомили, що здійснили заміну певних деталей, але насправді цього не робили. Або ж замінюють такі деталі, які ще цього не потребують. Особливо часто це стається, якщо співробітники автосервісу бачать, що власник авто нічого не розуміє у ремонті.

Заміна мастила без його заміни

Афери, пов’язані з моторною оливою, дуже популярні. Наприклад, клієнт приїжджає в автосервіс, а працівник замість того, щоб залити якісне мастило, змінює фільтр і доливає свіжого. При цьому бере кошти за якісний продукт. А різниця у сотнях гривень, яка йде у кишеню майстра.

Ламають деталі навмисно

Багато автовласників, які хоч раз залишали авто на СТО, не раз чули подібні повідомлення: потрібно замінити свічки, ремені і так далі. Часто майстри створюють проблеми там, де їх раніше не було. Вони навіть навмисне пошкоджують певні деталі автомобіля, щоб потім замінити їх за додаткову плату.

Щоб уникнути потрапляння в такі неприємні ситуації, потрібно користуватися лише перевіреними автосервісами. Попитайте знайомих автомобілістів — вони точно порадять вам найкращий. Перевіряйте відгуки і рейтинги.

Після завершення ремонту не соромтеся запитати про кожну деталь, яку було змінено чи відремонтовано. І наперед обговорюйте з майстрами кожну проведену процедуру, щоб вберегтися від неприємних сюрпризів. Детально також дивіться у відео:

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