Как не попасть на обман в автосервисе: топ-5 самых популярных афер

Существует куча хитроумных способов, как выманить из людей еще больше денег

Обслуживание автомобиля обычно является недешевым удовольствием. Владельцы машин, когда едут на СТО, заранее настраиваются потратить немалую сумму на ремонт. И некоторые сотрудники автосервисов, к сожалению, этим активно пользуются.

Посещая сервисные центры по ремонту или техническому обслуживанию, каждый из нас надеется на честность специалистов. Однако существуют некоторые ситуации, которые следует иметь в виду, чтобы не стать жертвой автомобильных афер. "Телеграф" рассказывает о самых распространенных схемах афер и как их избежать.

Замена деталей авто не на новые, а на подержанные

Одной из таких манипуляций является замена деталей не новыми, а применяемыми. Иногда мастера без вашего сведения могут подбросить уже использованные детали, продавая их как совершенно новые. Потому лучше покупать запчасти самостоятельно. А еще лучше присутствовать при их замене, но такое не в каждом автосервисе позволяют.

"Ремонтируют" то, что не нужно ремонтировать

Еще одной распространенной ситуацией является обман при ремонте запчастей. Возможно, вам сообщили, что произвели замену определенных деталей, но на самом деле этого не делали. Или заменяют такие детали, которые еще в этом не нуждаются. Особенно часто это происходит, если сотрудники автосервиса видят, что владелец автомобиля ничего не понимает в ремонте.

Замена смазки без ее замены

Аферы, связанные с моторным маслом, очень популярны. К примеру, клиент приезжает в автосервис, а работник вместо того, чтобы залить качественное масло, меняет фильтр и доливает свежего. При этом берет деньги за качественный продукт. А разница в сотнях гривен, которая идет в карман мастера.

Ломают детали намеренно

Многие автовладельцы, хоть раз оставлявшие авто на СТО, не раз слышали подобные заявления: нужно заменить свечи, ремни и так далее. Часто мастера создают проблемы там, где их раньше не было. Они даже намеренно повреждают некоторые детали автомобиля, чтобы потом заменить их за дополнительную плату.

Чтобы избежать попадания в такие неприятные ситуации, нужно пользоваться только проверенными автосервисами. Спросите знакомых автомобилистов – они точно посоветуют вам самый лучший. Проверяйте отзывы и рейтинги.

После завершения ремонта не стесняйтесь спросить о каждой детали, которая была изменена или отремонтирована. И заранее обсуждайте с мастерами каждую проведённую процедуру, чтобы уберечься от неприятных сюрпризов. Подробно также смотрите в видео:

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