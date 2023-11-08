Штраф 17 000 грн: в Украине будут наказывать за популярную аферу при продаже авто

Недобросовестных продавцов будут наказывать

Как за рубежом, так и в Украине, скручивание пробега автомобиля – популярная практика, которая помогает продать автомобиль за большие деньги. Конечно, это не законно. И в Украине решили бороться с этим явлением на системном уровне.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, направленный на предотвращение скручивания пробега подержанного транспортного средства. Речь идет о том, когда цифры на одометре фальсифицируются при перерегистрации ТС.

Детали законопроекта

Законопроектом предлагается дополнить административный кодекс Украины нормами ответственности за фальсификацию пробега. Для этого вводится новый штраф в размере от 500 до 1000 не облагаемых налогом минимумов граждан (от 8500 до 17000 гривен в 2023 году). Сегодня, 8 ноября, он был направлен на рассмотрение Комитета.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10173, согласно которому предусмотрена обязательная фиксация настоящего пробега авто во время его перерегистрации на нового владельца. Предполагалось, что после внедрения этих норм скручивание пробега будет больше не нужно.

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