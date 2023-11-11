Их обожают японцы: топ-3 моделей Suzuki с безупречной репутацией

А еще они недорогие

Автомобили японского автопроизводителя Suzuki сочетают в себе надежность и качество по доступной цене. Это завоевывает не только сердца самих японцев, но и водителей по всему миру.

Среди всех представителей линейки бренда есть проверенные временем и опытом авто. Они удивляют уникальными особенностями, хорошими техническими характеристиками и красивым дизайном. Какие модели наиболее популярны у японцев и почему, читайте в материале.

Suzuki Jimny — король бездорожья

Jimny завоевал свое место среди легендарных внедорожников компактного размера. Его ценят из-за проходимости, ведь автомобиль не боится какого-либо дорожного покрытия или его отсутствия. В то же время короткая база внедорожника позволяет легко маневрировать по городу.

Suzuki Jimny делает популярным его надежность, функциональность и простота. Полный привод, огромные колеса и высокий дорожный просвет подойдут для тех, кто часто отправляется в горы или на природу. Однако автомобиль настолько универсален, что подойдет и для города.

Suzuki Swift – компактность и надежность

Это субкомпактный автомобиль, который выбирают те, кто нуждается в компактности и небольшом расходе топлива. Это идеальный вариант для жителей городов и мегаполисов. А легкость в управлении и стильный внешний вид при доступной цене обеспечили Swift первенство среди продаж в компактном сегменте японского автопрома.

Suzuki Swift обычно имеет 1,2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 94 лошадиные силы, чего абсолютно хватает для города. Есть также вариант с 1,3-литровым дизельным мотором.

От обычных серийных Swift отличает специальная модификация Suzuki Swift 4x4 Outdoor с полным приводом и дизельным мотором мощностью в 94 лошадиные силы. Автомобиль отличается также увеличенным дорожным просветом.

Suzuki Kizashi – элегантность и динамика

Kizashi – это выразительный и утонченный седан, который имеет отличное сочетание мощности и элегантности. Он имеет премиальный внешний вид, комфортабельный салон и надежные двигатели. Пятиместный седан имеет передний или полный привод и продается в трех вариантах: SE, GTS Sport и SLS Sport.

Даже в первоначальной комплектации здесь есть функция отпирания дверей без ключа, двухзонный климат-контроль, спортивные передние сиденья, 8 подушек безопасности и 17-дюймовые диски. В топовой комплектации дополнительно есть подогрев сидений, кожаная обивка, задний парктроник и многое другое. Спортивные модели имеют пониженную подвеску и более интересную информационно-развлекательную систему.

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