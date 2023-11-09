Топ-5 лучших немецких авто с пробегом до 20 тысяч долларов

Здесь отличное соотношение качества и цены.

Всегда мечтали о классическом немецком качестве и проверенной надежности за доступную цену? Вы не одни такие.

Немногие знают, но сочетание элегантности, мощности и современных технологий может быть доступным. Поэтому мы собрали топ-5 немецких автомобилей с пробегом, которые можно приобрести за разумную сумму до 20 тысяч долларов. Все они обладают высоким качеством и безупречной репутацией.

Opel Insignia

Opel Insignia – это автомобиль среднего размера, выпускаемый немецкой компанией Opel. Эта модель в 2008 году заменила Vectra и известна своей надежностью, просторным салоном и мощностью.

Opel Insignia вышла на рынок в разных вариантах кузова, в частности, седан, универсал (в виде спорт-тура) и универсал Cross Country с повышенным дорожным просветом. В автомобиле есть современный и стильный дизайн, хорошая динамика и большой выбор двигателей.

Одной из ключевых особенностей Opel Insignia является большое внутреннее пространство. Салон очень удобен, в нем много современных функций и технологий.

В Украине по цене до 20 тысяч долларов можно купить Opel Insignia в разном состоянии. Есть даже экземпляры с пробегом до 100 тысяч км.

Audi Q5

Audi Q5 – это популярный премиум-кроссовер среднего размера, произведенный немецкой автомобильной компанией Audi. Модель выпущена в 2008 году и с этого времени она стала одной из самых успешных и важных для бренда Audi.

Audi Q5 – автомобиль со стильным дизайном, высококачественным исполнением, отличной динамикой и роскошным интерьером. Продается он с разными бензиновыми и дизельными двигателями, есть также гибридные варианты. Интерьер поражает уровнем развития технологий и комфорта. Он имеет различные вспомогательные системы для удобства вождения, системы помощи водителя, мультимедийную систему, климат-контроль и многое другое.

В Украине этот кроссовер тоже можно приобрести по цене до 20 тысяч долларов. За эти деньги вы получите автомобиль с пробегом до 100 тысяч 2015-2016 года выпуска.

BMW 5 Series

BMW 5 Series – известный представитель сегмента среднеразмерных премиум-седанов от немецкого автопроизводителя Bayerische Motoren Werke (BMW). Эта модель вышла на рынок в 1972 году и стала одной из самых успешных и влиятельных в линейке автомобилей BMW. Конечно, с тех пор ее не раз обновляли.

В BMW 5 Series гармонично сочетаются роскошь и спортивность. Производитель известен своим отличным качеством исполнения, передовыми технологиями, современными салонами и большим выбором двигателей.

В интерьере есть полно передовых систем безопасности и технологий для помощи водителю. Это автоматическая система парковки, электронная приборная панель, мультимедиа и т.д.

По цене до 20 тысяч долларов можно приобрести варианты 2013-2015 годов с пробегом 100-200 тысяч километров. В ассортименте также можно найти гибридные варианты или автомобили с повышенной мощностью (до 320 лошадиных сил).

Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg – это крупный премиальный кроссовер, вышедший в 2002 году. Сейчас он является одним из самых роскошных и высокотехнологичных автомобилей в Volkswagen.

Автомобиль отличается элегантным и стильным дизайном, комфортом и динамикой в категории премиальных кроссоверов. Touareg оснащен разными мощными двигателями, включая бензиновые и дизельные варианты.

В интерьере только высококачественные материалы и передовые технологии. Помимо роскоши и комфорта, кроссовер известен своей способностью преодолеть бездорожье. У него продуманная система подвески и полного привода, поэтому плохие условия для этого авто — не страшные. В указанном ценовом диапазоне можно приобрести Volkswagen Touareg 2012-2014 годов с пробегом около 200 тысяч.

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class – это среднеразмерный автомобиль высшего класса, появившийся в 1953 году и ставший одним из самых важных в линейке автомобилей Mercedes. E-Class известен своим роскошным дизайном, высококачественным исполнением и передовыми технологиями.

Автомобиль доступен в различных кузовных вариантах, таких как седан, универсал, купе и кабриолет. E-Class отличается современным и элегантным внешним видом, характерным для бренда Mercedes-Benz. По указанной цене в Украине можно приобрести Mercedes-Benz E-Class 2013-2015 годов выпуска, с пробегом около 200 тысяч километров.

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