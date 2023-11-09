Топ-5 найкращих німецьких авто з пробігом до 20 тисяч доларів

Тут відмінне співвідношення якості та ціни

Завжди мріяли про класичну німецьку якість та перевірену надійність за доступну ціну? Ви не одні такі.

Мало хто знає, але поєднання елегантності, потужності та сучасних технологій може бути доступним. Саме тому ми зібрали топ-5 німецьких автомобілів з пробігом, які можна придбати за розумну суму до 20 тисяч доларів. Усі вони мають високу якість та бездоганну репутацію.

Opel Insignia

Opel Insignia — це автомобіль середнього розміру, який випускається німецькою компанією Opel. Ця модель у 2008 році замінила Vectra і відома своєю надійністю, просторим салоном та потужністю.

Opel Insignia вийшла на ринок у різних варіантах кузова, зокрема, седан, універсал (у вигляді спорт-тура) і універсал Cross Country з підвищеним дорожнім просвітом. Автомобіль має сучасний та стильний дизайн, хорошу динаміку та великий вибір двигунів.

Однією з ключових особливостей Opel Insignia є великий внутрішній простір. Салон дуже зручний, у ньому багато сучасних функцій та технологій.

В Україні за ціною до 20 тисяч доларів можна купити Opel Insignia у різному стані. Є навіть екземпляри з пробігом до 100 тисяч кілометрів.

Audi Q5

Audi Q5 — це популярний преміум-кросовер середнього розміру, вироблений німецькою автомобільною компанією Audi. Модель випустили у 2008 році і з цього часу вона стала однією з найуспішніших та важливих для бренду Audi.

Audi Q5 — автомобіль зі стильним дизайном, високоякісним виконанням, відмінною динамікою та розкішним інтер'єром. Продається Audi Q5 з різними бензиновими та дизельними двигунами, є також гібридні варіанти. Інтер’єр вражає рівнем розвитку технологій та комфортом. Він має різні допоміжні системи для зручності під час водіння, системи допомоги водію, мультимедійну систему, клімат-контроль та багато іншого.

В Україні цей кросовер теж можна придбати за ціною до 20 тисяч доларів. За ці гроші ви отримаєте авто з пробігом до 100 тисяч 2015-2016 року випуску.

BMW 5 Series

BMW 5 Series — відомий представник сегменту середньорозмірних преміум-седанів від німецького автовиробника Bayerische Motoren Werke (BMW). Ця модель вийшла на ринок у 1972 році і стала однією з найбільш успішних і впливових у лінійці автомобілів BMW. Звісно, з того часу її не раз оновлювали.

У BMW 5 Series гармонійно поєднуються розкіш та спортивність. Виробник відомий своєю відмінною якістю виконання, передовими технологіями, сучасними салонами та великим вибором двигунів.

В інтер’єрі є повно передових систем безпеки та технологій для допомоги водію. Це автоматична система паркування, електронна панель приладів, мультимедіа тощо.

За ціною до 20 тисяч доларів можна придбати варіанти 2013-2015 років з пробігом 100-200 тисяч кілометрів. В асортименті також можна знайти гібридні варіанти чи авто з підвищеною потужністю (до 320 кінських сил).

Volkswagen Touareg

Volkswagen Touareg — це великий преміальний кросовер, який вийшов у 2002 році. Зараз він є одним з найрозкішніших та високотехнологічних автомобілів у лінійці Volkswagen.

Автомобіль вирізняється елегантним і стильним дизайном, а також комфортом та динамікою в категорії преміальних кросоверів. Touareg оснащений різними потужними двигунами, включаючи бензинові та дизельні варіанти.

В інтер’єрі лише високоякісні матеріали та передові технології. Крім розкоші та комфорту, кросовер відомий своєю здатністю подолати бездоріжжя. Він має продуману систему підвіски та повного приводу, тому погані умови для цього авто — не страшні. У вказаному ціновому діапазоні можна придбати Volkswagen Touareg 2012-2014 років з пробігом близько 200 тисяч.

Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class — це середньорозмірний автомобіль вищого класу, який з’явився у 1953 році та став одним з найважливіших у лінійці автомобілів Mercedes.

E-Class відомий своїм розкішним дизайном, високоякісним виконанням та передовими технологіями. Автомобіль доступний у різних кузовних варіантах, таких як седан, універсал, купе та кабріолет. E-Class вирізняється сучасним та елегантним зовнішнім виглядом, характерним для бренду Mercedes-Benz.

За вказаною ціною в Україні можна придбати Mercedes-Benz E-Class 2013-2015 років випуску, з пробігом близько 200 тисяч кілометрів.

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