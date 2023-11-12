Надежная трансмиссия и вечный двигатель: какая модель Honda с легкостью проедет 500 тыс. км и даже больше

Вам нужно проехать на ней более 600 тыс. км, чтобы кого-то поразить

Honda Acura NSX, или Honda NSX – это не просто хороший автомобиль. Этот суперкар благодаря отличной динамике превращает управление в невероятное наслаждение.

Однако его главное преимущество заключается в том, что автомобили этой модели с очень большими пробегами – совершенно не редкость. Они встречаются очень часто в разных странах. Эксперт из Honda Ричард Грейвс рассказал о самом высоком пробеге, который он видел в суперкаре Honda Acura. Он хорошо понимает это, ведь сам имеет такое авто с 321 тысячей километров на одометре. Об этом он подробно рассказал в видео для канала VINwiki.

Грейвс советует не удивляться этим моделям с огромными пробегами, ведь в мире много еще таких. Даже когда он приобрел Honda Acura с столь большим пробегом, он проехал еще более 160 тысяч километров, пока авто не понадобился ремонт.

Он утверждает, что эти автомобили старше 30 лет имеют очень надежные двигатели, которые могут ездить "практически вечно". А их трансмиссии так крепки, что им ничего не страшно.

Технические характеристики Acura NSX

В Acura NSX отлично совмещены мощность, динамика и высокое качество исполнения. Рассказываем о главных технических характеристиках автомобиля.

Спорткар оборудован двойной турбошестеркой с алюминиевым блоком объемом 3,2 литра. Ее мощность составляет 321 лошадиную силу при 6500-6800 оборотах. Это огромные цифры для тех времен. Автомобиль имеет спортивный гибридный привод с 9-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Спорткар производился компанией Honda с 1990 по 2005 год, второе поколение – с 2016 по 2022 год. Это первый автомобиль, шасси и кузов которого созданы из алюминия.

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