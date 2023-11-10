Топ-3 модели Mercedes, которые немцы считают вечными

Эти авто являются настоящими иконами стиля и почти никогда не ломаются

В мире автомобилестроения бренд Mercedes-Benz всегда отличался элегантностью, инновационностью и непревзойденным комфортом. Но среди многих линеек производителя есть такие, которые считаются настоящим символом немецкого качества.

Они являются очень надежными, почти никогда не ломаются, и способны на многие тысячи километров пробега без капремонта. Рассмотрим, почему эти три модели считаются вечными шедеврами от Mercedes.

Mercedes-Benz GLE

Начнем с Mercedes-Benz GLE, ставшего настоящей иконой среди SUV-автомобилей. Он обладает элегантным дизайном и мощным двигателем, и поражает не только внешним видом, но и продуманной системой безопасности и передовыми технологиями, делающими каждое путешествие на самом деле неповторимым.

В линейке Mercedes-Benz GLE есть разные варианты двигателей, спроектированные для различных нужд владельцев. Основным является 3,0-литровый бензиновый двигатель V6, который может производить мощность до 362 л.с. и максимальный крутящий момент 500 Нм. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч около 5,7 секунды. Также доступны гибридные модификации, например GLE 450 4MATIC с технологией EQ Boost, добавляющей до 21 л.с. электрической мощности.

Mercedes-Benz S-Class Coupe

Mercedes-Benz S-Class Coupe – это настоящее произведение мастерства и роскоши в мире автомобильного дизайна. Эта модель олицетворяет все, что можно ожидать от представительского купе – от стильного экстерьера до передовых технологий и мощного двигателя.

Что поразит первое – это эксклюзивный дизайн. Линии кузова изящно плавные, а каждый элемент детализации кажется тщательно продуманным. Аэродинамическая форма не только придает эстетики, но и усиливает возможности двигателя и стабильность на дороге. Системы активного торможения, система избегания столкновений и другие передовые технологии делают каждую поездку безопасной и надежной.

Mercedes-AMG A45

Если речь идет о высокой скорости и драйве, то Mercedes-AMG A45 несомненно выходит на первый план. Этот заряженный хэтчбек удивляет мощными характеристиками и эффективностью. Благодаря технологиям AMG он способен обеспечить невероятный опыт управления, создавая идеальный баланс между спортивностью и повседневной практичностью.

Модель поражает не только внешним видом, но и мощным мотором под капотом. Это 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом и приличной мощностью в 421 лошадиную силу. Автомобиль может разгоняться с нуля до сотни всего за 3,9 секунды. Для оптимальной стабильности и полного контроля используются технологии 4MATIC+ и система полного привода.

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