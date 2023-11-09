Большинство дорогих пикапов опасны для пассажиров и водителя: неожиданные результаты краш-тестов

Оказывается, эти авто очень опасны.

Современные пикапы очень часто производят в модификации Crew Cab. Она популярна среди большого количества автопроизводителей и означает кабину с расширенным пространством для пассажиров.

Оказалось, что именно они очень опасны как для водителя, так и для пассажиров. Об этом свидетельствует новый отчет Страхового института дорожной безопасности, пишет The Drive.

В институте провели свежие краш-тесты, в которых опробовали четыре модели современных среднеразмерных пикапов. Все они имеют умеренное перекрытие.

Тестирование Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, RAM 1500, Toyota Tundra

Оказалось, что такой краш-тест стал самой сложной задачей для многих автомобилей. Они совершенно не справились, включая пикапы с двумя рядами сидений.

Согласно новым стандартам краш-тестов, во 2 ряда располагают манекен меньшего размера. В этом случае имитировали ребенка в возрасте около 12 лет. Для тестирования взяли следующие модели: Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, RAM 1500, а также Toyota Tundra.

Все четыре модели просто провалили тесты. Ни один из них не смог удержать манекен в исходном положении. Это значит, что человек мог получить очень серьезные травмы в ДТП.

Пикап Toyota Tundra получил неудовлетворительную оценку, и это самый лучший результат среди всех моделей. Здесь не правильно расположен ремень безопасности, поэтому все задние пассажиры рискуют получить серьезные травмы грудной клетки.

Остальные три пикапа получили плохую оценку. Поэтому производители должны очень серьезно поработать над тем, чтобы улучшить безопасность машин.

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