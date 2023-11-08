Эксперт рассказал, как бойкот польских перевозчиков повлияет на цену топлива в Украине

На газовых заправках уже видно более 34 гривен за литр

С 6 ноября польские перевозчики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Это сказывается не только на поставках отдельных продуктов, но и на рынке топлива.

Ситуация усугубляется еще больше, учитывая, что в последнее время на границе и так очень большие очереди. Чтобы проехать бензо- или газовозу, нужно около 2 недель, объясняет директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в эфире радио KyivFM.

Эксперт рассказал, как в дальнейшем будет меняться цена на топливо в Украине, учитывая забастовку польских перевозчиков и другие факторы, влияющие на этот процесс. "Телеграф" пересказывает основное.

Газа в Европе достаточно

Как и прогнозировал Куюн ранее, цена на автогаз продолжает расти. И дело не в дефиците горючего из-за санкций РФ, из-за которых она не может поставлять свой дешевый автогаз в Европу. Горючего на рынке ЕС достаточно. Есть сугубо логистические проблемы: Европа не была готова к тому, что Украине нужно будет столько топлива. Не хватает машин, терминалов, транспортных коридоров и т.д. Как результат – "цена на сжиженный газ постепенно заваливается за 30 гривен", говорит Сергей Куюн.

По словам эксперта, несколько дней назад прошел аукцион по продаже сжиженного газа одной из отечественных компаний. Торговали по более высоким ценам, чем раньше. По прогнозу цена этого газа на колонках будет составлять около 34 грн/л.

Сжиженный газ из Польши – это 30% нашего импорта, дизель – до 10%, бензин – до 10%. Надо искать замену польскому направлению, говорит Куюн, потому что заехать и выехать — проблема. Чтобы обойти ее, все больше компаний пытаются везти топливо по железной дороге. Турбулентность будет сохраняться в течение месяца, а дальше стоимость топлива расти не будет. Но все зависит от того, смогут ли решать проблему на границе. Сергей Куюн считает, что здесь нужно вмешаться украинским чиновникам, как было в прошлом году. Тогда это сработало, считает эксперт.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине дорожает газ для авто. Цены на сжиженный газ на торгах всего за несколько дней выросли примерно на тысячу гривен.