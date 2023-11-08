Експерт розповів, як бойкот польських перевізників вплине на ціну пального в Україні

На газових заправках уже бачимо понад 34 гривні за літр

З 6 листопада польські перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Це позначається не лише на постачанні окремих продуктів, але й на ринку палива.

Ситуація ускладнюється ще більше, зважаючи на те, що останнім часом на кордоні і так дуже великі черги. Щоб проїхати бензо- чи газовозу, потрібно близько 2 тижнів, пояснює директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в етері радіо KyivFM.

Експерт розповів, як надалі буде змінюватись ціна на паливо в Україні, зважаючи на страйк польських перевізників та інші фактори, що впливають на цей процес. "Телеграф" переповідає основне.

Газу в Європі достатньо

Як і прогнозував Куюн раніше, ціна на автогаз продовжує зростати. І річ не у дефіциті пального через санкції рф, через які вона не може постачати свій дешевий автогаз до Європи. Пального на ринку ЄС вдосталь. Є суто логістичні проблеми — Європа не була готова до того, що Україні потрібно буде стільки палива. Не вистачає машин, терміналів, транспортних коридорів тощо. Як результат — "ціна на скраплений газ поступово завалюється за 30 гривень", каже Сергій Куюн.

За словами експерта, декілька днів тому відбувся аукціон з продажу скрапленого газу однією з вітчизняних компаній. Торгували за вищими цінами, ніж раніше. За прогнозом, ціна цього газу на колонках складатиме близько 34 грн/л.

Скраплений газ з Польщі — це 30% нашого імпорту, дизель — до 10%, бензин — до 10%. Треба шукати заміну польському напрямку, каже Куюн, бо заїхати та виїхати — проблема. Щоб оминути її, все більше компаній намагаються везти паливо залізницею. Турбулентність зберігатиметься протягом місяця, а далі вартість палива дорожчати не буде. Але все залежить від того, чи зможуть розв'язувати проблему на кордоні. Сергій Куюн вважає, що тут потрібно втрутитись українським чиновникам, так, як було минулого року. Тоді це спрацювало, вважає експерт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні дорожчає газ для авто. Ціни на скраплений газ на торгах всього за декілька днів виросли приблизно на тисячу гривень.