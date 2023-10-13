В Україні здорожчає газ для авто: коли і наскільки

Доведеться платити більше

В Україні продовжує поступово рости вартість автогазу. Ціни на скраплений газ на торгах всього за декілька днів виросли приблизно на тисячу гривень.

Учасники аукціону стверджують, що ціни на газ відповідають ситуації на ринку. Про це повідомляє enkorr.

Як змінились ціни на автогаз на торгах "Української енергетичної біржі"

"Укрнафта" +938 грн;

"Укргазвидобування" + 1044 грн.

Проте здорожчання газу "Укрнафти" має іншу причину — компанія знизила об’єми пропозицій у 2 рази, спричинивши штучний попит на продукцію. Тому, якщо раніше газ розкуповували цілий день, то тепер його розібрали всього за три години.

Ціна на газ залежить від ситуації за кордоном, тому що він є імпортним продуктом.

Наразі різке здорожчання газу стримує той факт, що в Україні є ще імпортні залишки, завезені раніше за нижчою ціною. Експерти кажуть, що коли цей газ закінчиться, відбудеться поступове підвищення ціни. У порівнянні з серпнем газ, який приїхав у вересні, на 100 доларів дорожчий. У жовтні ціни підскочать іще.

Також на ціни повпливав реальний попит на газ, який дещо зріс. В Україні багато споживачів, які використовують LPG для опалення, користуються ним також аграрії. Тому до середини листопада попит на газ, і, відповідно, ціна, буде тільки зростати. Можливо, виникне і дефіцит, який уже спостерігається локально, зокрема, на сході нашої країни.

Минулого тижня автозаправні станції підвищили ціну на газ на 0,20 — 0, 30 грн. На деяких заправках — на 50 коп./л. Наразі ціни на автогаз досягли майже 27 гривень за літр.

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