В Украине подорожает газ для авто: когда и насколько

Придется платить больше

В Украине продолжает расти цена на автогаз. Стоимость сжиженного газа на торгах всего за несколько дней выросла примерно на тысячу гривен.

Участники аукциона утверждают, что цены на газ соответствуют ситуации на рынке. Об этом сообщает enkorr.

Как изменились цены на автогаз на торгах "Украинской энергетической биржи"

"Укрнафта" +938 грн;

"Укргаздобыча" + 1044 грн.

Однако подорожание газа "Укрнафты" имеет другую причину — компания снизила объемы предложений в 2 раза, вызвав искусственный спрос на продукцию. Поэтому если раньше газ раскупали целый день, то теперь его разобрали всего за три часа.

Цена на газ зависит от ситуации за границей, потому что он является импортным продуктом.

Сейчас резкое подорожание газа сдерживает тот факт, что в Украине есть еще импортные остатки, завезенные раньше по более низкой цене. Эксперты говорят, что, когда этот газ закончится, произойдет постепенное повышение цены. По сравнению с августом приехавший в сентябре газ на 100 долларов дороже. В октябре цены подскочат еще.

Также на цены повлиял реальный спрос на газ, который немного вырос. В Украине есть много потребителей, которые используют LPG для отопления, пользуются им также и аграрии. Поэтому к середине ноября спрос на газ, и, соответственно, цена, будет только расти. Возможно, возникнет и дефицит, уже наблюдаемый локально, в частности, на востоке нашей страны.

На прошлой неделе автозаправочные станции повысили цену на газ на 0,20 – 0,30 грн. На некоторых заправках – на 50 коп./л. В настоящее время цены на автогаз достигли почти 27 гривен за литр.

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