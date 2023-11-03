Польша на замке: движение транспорта на границе может быть ограничено уже на следующей неделе

Польские перевозчики угрожают блокировкой границы

Начало забастовки польских перевозчиков вблизи пункта пропуска "Рава-Русская — Хребене" запланировано на 6 ноября. Еще вчера организаторы уверяли, что все начнется сегодня, 3 ноября. Поляки настроены серьезно. Акция может растянуться на два месяца – до января 2024 года. "Бизнес-Телеграф" объясняет, что происходит.

Забастовка может быть масштабной. 31 октября украинское посольство в Польше сообщило Ассоциации международных перевозчиков, что кроме акции на "Рава-Русской", будут и другие. В частности, с 10 утра 6 ноября до полуночи 6 декабря пройдет забастовка на пункте пропуска "Ягодин-Дорохуск". Ожидается участие не менее 200 человек, подвезут также 100 тягачей. То есть движение вблизи пунктов пропуска может быть полностью парализовано.

Украинская сторона уже проводит консультации с польскими коллегами. Польские власти, в свою очередь, организовали встречу с организаторами забастовки. Но пока удалось лишь договориться, что 6 ноября будут две однодневные предупредительные забастовки на Рава-Русской и Ягодине.

Зачем это делают поляки? "Для привлечения внимания к ситуации в сфере транспортных перевозок Польши", — объясняют организаторы. Список претензий польских перевозчиков длинный. Но, прежде всего, это "лишняя" активность украинских транспортников в Европе (что лишает заработка польских водителей) и длинные очереди на украинско-польской границе.

Польские перевозчики хотят, чтобы Украина их требования выполнила. И если этого не произойдет, то угрожают вообще перекрыть границу.

Требования польских перевозчиков

В Министерстве восстановления Украины назвали большинство "хотелок" поляков нереальными. То есть выполнять их по первому требованию явно не станут – как минимум, это вопрос затяжных переговоров.

И большинство пропускных пунктов на украинско-польской границе могут оказаться парализованными. И это при том, что движение там уже сейчас идет с трудом. Фуры стоят в очереди по 10-12 дней. То есть возникает реальная угроза блокирования импорта многих товаров в нашу страну.

Из поставок некоторых товаров может сложиться катастрофическая ситуация. В частности, речь идет об автомобильном топливе. "Снабжение из Болгарии и Молдовы уже фактически закрыли (блокировки идут с украинской стороны — проверяющие пытаются перекрыть ввоз российского дизтоплива — БТ). Остались — Польша и Прибалтика. Если и здесь "приедем" — то все, не будет топлива", — говорит владелец сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Скандал с перевозчиками – уже не первый конфликт между Украиной и Польшей. Недавно был еще и зерновой, когда Польша обвинила украинских экспортеров в том, что те "ломают" польский рынок зерна и вгоняют местных фермеров в ущерб. По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пензина, в будущем подобные столкновения могут стать еще более частыми. "Украина претендует на членство в ЕС. И в то же время — на часть рынков, на которых уже зарабатываю поляки. Это, в частности, то же зерно и перевозка. Сначала фермеры, потом — перевозчики. На горизонте — строители и еще кто-то может по дороге подтянуться", – отметил Пензин.

"Бизнес-Телеграф" разбирался, чем грозит война за перевозку с Польшей, и что будет с границей.

Чего хотят польские перевозчики

Как отметили в Ассоциации международных перевозчиков, в целях урегулирования ситуации наше посольство провело консультации с Министерством инфраструктуры Польши. Параллельно Генеральное консульство Люблини проводит консультации с Люблинским воеводством. На днях глава последнего провел встречу с организаторами акции протеста и попытался отказать их от радикальных шагов.

В результате договорились, что 6 ноября польские перевозчики проведут однодневные предупредительные забастовки на Рава-Русской — Херебене и Ягодине — Дорохуске, чтобы привлечь внимание к ситуации в сфере транспортных перевозок. А дальнейшие действия протестующих будут зависеть от переговоров украинских и польских властей.

Если те найдут компромисс – забастовки прекратятся, а в противном случае – продолжатся. Посольство Украины в Польше уже обратилось в польские Министерство инфраструктуры и Министерство иностранных дел с требованием принять меры по недопущению блокирования границы. Но те пока никак не отреагировали.

Польские перевозчики предъявили несколько требований.

Возврат системы выдачи разрешений украинским перевозчикам Ужесточение требований для въезда в Евросоюз для украинских перевозчиков по правилам ЕКМТ (это специальное разрешение, позволяющее осуществлять перевозку в течение года участникам системы квот) Отдельные очереди на украинско-польской границе для фур с европейскими номерами Организация движения для пустых фур через отдельные пропускные пункты Невозможность регистрации в Польше компаний, если их финансы размещены вне ЕС Допуск к украинской системе "Путь"

В Украине уже назвали большинство этих условий "нереальными". Как заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, комментируя ситуацию "Интерфакса — Украина", "нереалистично требование вернуться к системе выдачи разрешений для работы в Евросоюзе украинским перевозчикам". "В настоящее время между Украиной и ЕС действует договоренность, согласно которой украинские перевозчики ездят без разрешений в страны Евросоюза. Соглашение о либерализации грузовых перевозок, по которому это происходит, действует до июня 2024 года", — отметил Деркач.

В рамках этого соглашения украинские перевозчики ездят без разрешений в Европу, а европейские перевозчики на тех же условиях едут в нашу страну. Отменить это соглашение на уровне польского правительства просто невозможно. "Скорее всего, они хотят заложить базу на следующий год и повлиять на переговоры перевозчиков по пролонгации соглашения", — добавил замминистра.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что решение о возможности въезжать в ЕС для наших фур Комиссия по автомобильным перевозкам с участием украинской и польской стороны утвердила только в июне этого года. Она распространяется на все авто стандарты не ниже Евро-5 и начала действовать с 1 июля 2023 года. "При этом у наших транспортных компаний стандарта Евро-5 соответствует около 70 000 авто", — отметил Забловский.

По мнению Деркача, "странным" является и требование об усилении правил перевозок ЕКМТ, поскольку правила одинаковы для всех перевозчиков стран-участниц ЕМКТ. По ним могут возить грузы по территории ЕС все перевозчики, имеющие транспортные средства уровня Евро-5 и Евро-6. Распределение квот на перевозку в Украине осуществлялось на специальном конкурсе, и "отменить" его результаты по требованию польских транспортников – просто нереально".

"В 2022 году Украина подписала с ЕС транспортный безвиз", в рамках которого наши перевозчики могут осуществлять двусторонние или транзитные перевозки в 27 стран Евросоюза. Разрешения ЕМКТ нужны тем, кто осуществляет перевозку в 52 страны Европы, они позволяют, кроме транзита, возить товар в третьи страны. Но Польши это явно не касается", — отметил Забловский.

То же – с отдельной очередью для авто на европейских номерах. Это, по словам Деркача, будет "нечестно" по отношению к другим перевозчикам — как украинским, так и, например, турецким, которых на наших границах также много.

"На границе у нас нет отдельной очереди для украинских водителей — едут все, кто зарегистрировался. Через территорию Украины ездят также перевозчики из Турции и других стран. Если ввести отдельную очередь, им придется ждать, пока проедут транспортные средства с номерами ЕС. Но нет отдельной очереди для украинских грузовиков ни в одной стране ЕС". – заметил Деркач.

По отдельным пунктам для "порожняка" Деркач прокомментировал, что их уже сейчас пропускают пункты "Устилуг-Зосин" и "Нижанковичи-Мальховице".

А открытие дополнительных пунктов нереально, поскольку Украина заинтересована в том, чтобы больше пропускных пунктов работали на выезд загруженных авто, это способствует увеличению объемов экспорта (прежде всего зерна – БТ) и укреплению нашей экономики", — сказал Деркач.

Для пропуска порожняка могут открыть только пункт "Угринов-Долгобычев", и это уже предложили польской стороне.

Еще более "странным" в Украине называют требование поляков допустить их к нашей системе "Путь". "Эта система рассчитана исключительно на украинских перевозчиков. Скорее всего, это требование со стороны польских перевозчиков — просто для повышения ставок", — сказал "Бизнес-Телеграфу" глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Впрочем, как отмечает Олег Пензин, в этом требовании польских перевозчиков есть смысл. "Они хотят получить доступ к системе, и понимать, сколько украинских транспортных компаний на сегодняшний день вообще работает в Польше и Европе. И в дальнейшем такая "доказательная база" может быть использована как аргумент — почему украинским перевозчикам следует ограничить въезд в Евросоюз", — говорит Пензин. Вице-президент АСМАП Владимир Балин в комментариях "Бизнес-Телеграфу" сказал, что из-за доступа к "Пути" польские перевозчики хотят бронировать наших дальнобойщиков, которые на них и так работают — привлекли уже более тысячи водителей.

"Рассчитывать на скорейшее разрешение конфликта не стоит, потому что большинство требований польских перевозчиков либо завышены, либо вообще нереальны. Как Украина, получившая право возить грузы по Европе без разрешений, вернет их в одностороннем порядке на перевозках в Польшу? Думаю, организаторы забастовок сознательно взяли очень высокую планку в расчете на то, что смогут договориться хоть к чему-то, и не только от Украины, но и вид своей власти (не исключено, что именно для давления на польское правительство это все и затеяли). — например, возможны уступки по пропуску порожняка с меньшими очередями и т. д. И все будет решаться на переговорах, а к тому времени возможны «обострения» и блокирование границ, — объясняет высокопоставленный чиновник одного из профильных министерств. — Польский коридор для нас очень важен — им идут потоки товаров из Германии, Франции, Скандинавии Плюс идет транзит зерна в польские порты Гданьск и Гдыня Часть грузов, скорее всего, придется пускать в обход, скажем, через Чоп, но это лишний километраж, логистика еще более удорожает. Кроме того, вместо движения по равнинной местности мы получим активный горный трафик на Закарпатье, где трассы уже и так перегружены, а это не очень хорошо, особенно учитывая приближение зимы и ухудшение погодных условий".

Наши демпингуют

Почему польские перевозчики вообще решились на забастовки и чего они добиваются?

Объективно почва для возмущений есть.

Забловский говорит, что польские перевозчики бастуют уже не в первый раз – в мае этого года уже были протесты на пропускном пункте Дорохуск. Перевозчики потребовали вернуть разрешительную систему для украинских перевозчиков. Тогда инцидент замяли, но проблема осталась.

"До большой войны было около тысячи разовых разрешений для наших перевозчиков на въезд в ЕС. Это значит: въехал-разгрузился – уехал. После того, как разрешения отменили, украинские перевозчики получили возможность вести бизнес на территории ЕС, но прежде его уже взяли под контроль поляки. В 2022 году на их долю приходилось около 50% перевозок в ЕС. И украинских конкурентов никто не ждал", — говорит Пензин.

Тарифы украинских перевозчиков на транспортировку грузов ЕС — 2,5-3 евро за километр. У поляков – до 5 –10 евро. "С начала войны фрахт обвалился вчетверо. По маршруту Киев-Варшава было в среднем 4 000 евро, сейчас – тысяча с фуры, Польские перевозчики по этому направлению раньше занимали 35%, сейчас – 10%. Но это рынок, такие теперь условия", – говорит вице-президент АСМАП Владимир Балин.

"Машины, топливо — стоят одинаково. Но в Польше дальнобойщикам платят около 2-2,5 тысяч евро, у нас — 1-1,5 тысячи. Это тот резерв, который позволяет нашим перевозчикам демпинговать", — подчеркнул Пензин.

То есть, банально, наши перевозчики перешли дорогу полякам и поэтому забастовки и угроза блокирования границы. Но основной конфликт, по мнению Балина, даже не за нынешние перевозки. "Поляки хотят, чтобы после окончания войны у них было не менее 50% перевозок из Украины в Восточную Европу", — отметил Балин.

А если заблокируют границы?

Но сейчас одна из главных проблем — большая очередь на границах, от чего страдают и украинские, и польские перевозчики.

Например, по данным Государственной пограничной службы, на пункте пропуска Шегини-Медика нужно ждать более 11 дней, на Рава-Русской – более 12 дней, на Нижаковичи-Мальхтвице (для порожняка) – более 13 дней.

Как отметил совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк относительно требования поляков уменьшить очереди на границах — они полностью за, потому что машины стоят в лучшем случае 9 дней, и при таких условиях экономика работать вообще не может.

Вице-президент АСМАП Владимир Балин в комментарии "Бизнес-Телеграфу" сказал, что в случае забастовок "поляки могут заблокировать все". Но при этом приоритетные грузы все же будут пропускать без очереди, это касается, в частности, того же топлива, лекарств и скоропортящейся продукции — считает Балин.

Украина становится главным конкурентом Польши в ЕС, поэтому время от времени будут новые конфликты — начиная вид зерна и перевозок и заканчивая строительством или сферой услуг. Надо уже сейчас учиться искать компромиссы, — подытожил Пензин.