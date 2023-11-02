Польша угрожает закрыть границу с Украиной: выдвинут ультиматум (карта)

Раньше перевозчики обещали блокировать пункты пропуска на границе 3 ноября

Польские перевозчики угрожают закрыть все пункты пропуска с Украиной до конца года и даже выдвинули свои требования. Правда, после первых переговоров решено сначала провести предупредительный митинг.

Поляки отстаивают свои интересы, ситуация будет только ухудшаться. Об этом сообщает "Обозреватель".

Ситуация на границе вызвана тем, что для Польши транспортная отрасль – одна из важнейших. Именно польские компании считаются основными игроками на европейском рынке. Они занимают 26% всех перевозок в Европе. Поэтому конкуренты из Украины им не нужны.

В статье говорится, что как только польские перевозчики чувствуют конкуренцию, они тут же организуют забастовки, митинги и акции. На данный момент ущерб от возможной блокировки пунктов пропуска с Польшей оценить сложно. Поскольку актуальная статистика не публикуется.

Но, по словам, старшего научного сотрудника Института экономических исследований и политического консалтинга Ирины Коссе, Украину будет ожидать замедление экспорта, проблемы с поставками техники и оборудования, убытки для бизнеса.

Понимая, что что конкуренция сильна, польские перевозчики потребовали вернуть разрешения украинским перевозчикам. Такие разрешения были отменены до июня следующего года, чтобы поддержать их после блокады Россией морских портов и срыва зерновой сделки. Кроме того, поляки требуют организовать отдельную очереди для автомобилей с номерами ЕС, получить доступ к системе "Шлях" и запретить регистрацию компаний в Польше, если они не работают в ЕС. В таком случае украинские перевозчики не смогут открывать фирмы в Польше.

Перевозчики из соседней страны уже устраивали акцию протеста на контрольно-пропускном пункте "Корчова". Остальные пункты пропуска работают в штатном режиме.

В правительстве уже заявили, что попытаются договориться с польскими перевозчиками и не допустить такой ситуации. Поэтому сценарий полной блокады блокпостов пока слишком пессимистичен.

Ранее "Телеграф" писал, что с началом полномасштабной войны россии против Украины одной из популярных тем для обсуждения стали цены на продукты в соседних странах, куда выехали многие украинцы в поисках убежища. Так, зачастую по возвращению домой наши граждане берутся сравнивают стоимость продовольственных товаров в отечественных супермаркетах с ценами в Польше.