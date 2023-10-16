Как изменится отношение Польши к Украине после выборов: дипломат дал прогноз

Обстановка между странами может дальше накаляться только при одном условии

Хотя Польша с начала полномасштабного вторжения россии в Украину оказала украинцам едва ли не наибольшую поддержку, в последнее время с ее стороны прозвучало много резких высказываний в адрес Киева, ввиду чего многих волнует, что будет с отношениями двух стран теперь, после парламентских выборов в Польше.

Однако скорее всего теперь отношения Украины и Польши вновь потеплеют. Об этом в рамках программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара рассказал дипломат Андрей Дещица.

Он объяснил, что за время пребывания у власти правящая партия Польши "Право и справедливость" не раз меняла курс и отношение к Украине в попытках привлечь симпатии своего электорату, — и последние критические заявления тоже стоит рассматривать в ключе подготовки к выборам.

"Я думаю, что после выборов эта тональность и эмоциональность спадет, но очевидно, что если случится так, что в Польше не будет сформировано правительство, если "Право и Справедливость" не сможет сформировать коалицию и получить большинство в парламенте, или оппозиционные силы не договорятся и тоже не создадут коалицию, то тогда Польшу ждут новые выборы где-то через полгода, и тогда снова эта риторика может вернуться", — подчеркивает Дещица.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие позитивные моменты для Украины показывают предварительные результаты выборов в Польше.