Кто впереди на выборах в Польше: новые данные экзит-пола и подсчета

Национальная избирательная комиссия обещает обнародовать окончательные результаты выборов до полудня 17 октября

В Польше обнародовали обновленные результаты опроса на выходе с избирательных участков, который проводили во время парламентских выборах. В последних данных учитывались результаты опроса избирателей, проведенного поздно вечером. (первые экзит-полы опубликовали в 21 час – ред.,).

Новые данные обнародовало польское агентство Ipsos. Согласно им, формальную победу одержала правящая партия, сообщает Onet.

Общая картина почти не изменилась:

· "Право и справедливость" прогнозируемо наберут 36,6% (по сравнению с 36,8% в вечерних результатах),

· блок "Гражданская коалиция" – 31% (по сравнению с 31,6% в предыдущем),

· "Третий путь" – 13,5% (в предыдущем – 13%),

· "Левица" – 8,6% (без изменений),

· "Конфедерация" – 6,4% (в предыдущем – 6,2%).

Обновленный прогноз показал, что оппозиционные силы все равно будут иметь большинство в Сейме. Если результаты выборов совпадут с экзит-полом, партия "Право и справедливость" получает 198 мест в парламенте. "Гражданская платформа" – 161, "Третий путь" – 57, "Левица" – 30, "Конфедерация" – 14.

При этом фактический подсчет голосов еще на начальном этапе. Утром 16 октября Национальная избирательная комиссия Польши опубликовала первые официальные результаты парламентских выборов на основе подсчета 20,09% бюллетеней.

На данный момент на выборах в Сейм лидирует партия "Право и справедливость" с 40,49% голосов, "Гражданская платформа" с 26,06% голосов, "Третий путь" с 13,87%, "Левица" с 7,99%, "Конфедерация" с 7,45%.

Отмечается, что явка на выборы, по подсчету 20,09% голосов, составляет 71,82%.

Национальная избирательная комиссия обещает обнародовать окончательные результаты выборов до полудня вторника, 17 октября.

Ранее "Телеграф" сообщил, что нужно знать о выборах в Польше, расстановке сил, шансах любителей россии и последствиях для Украины.