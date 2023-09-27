"Последствия могут быть трагическими": Дуда напомнил, чем грозит ухудшение отношений Польши и Украины

Польский президент рассказал, что думает о зерновом скандале

Президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что резкие заявления украинского коллеги Владимира Зеленского в Генассамблее ООН относительно зернового скандала не скажутся на отношениях между ними и между их странами.

Как рассказал польский лидер в интервью местному изданию Super Express, он был удивлен тем, что эта тема была вынесена на всеобщее обозрение в Нью-Йорке.

"Я считал и считаю, что вопрос зернового спора — это лишь часть отношений между Польшей и Украиной и является лишь фрагментом тяжелой ситуации, в которой находится Украина… Должен признать, что меня огорчил тот факт, что двусторонние споры были вынесены на публичный форум в присутствии 200 стран", — сказал он.

Дуда отметил, что в политике трудно говорить о личных отношениях, но подчеркнул, что у него были очень хорошие отношения с Зеленским и выразил надежду на то, что они такими и останутся. При этом он подчеркнул, что он пытается понять своего украинского коллегу и надеется, что тот поймет ситуацию в Польше.

"Я стараюсь списать это на эмоции. Не будем забывать, что Зеленский находится под огромным давлением. Он отправляет людей на фронт, часто на смерть. Ведь там каждый день умирают люди", — добавил он.

При этом Дуда отметил, что сейчас обе стороны должны контролировать свои эмоции, поскольку ухудшение отношений может иметь "трагические последствия".

"Давайте помнить, кто больше всего выиграет, если Польша и Украина разойдутся. Последствия могут быть трагическими", — сказал польский президент явно намекая на россию.

Напомним, во время выступления на ГА ООН в США Зеленский заявил, что "некоторые европейские друзья делают из зерна триллер", тем самым подыгрывая москве. После этого МИД Польши вызвал посла Украины для вручения ноты протеста.