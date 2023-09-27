Запрет на ввоз продуктов: Польша может устроить очередной "сюрприз" Украине

В первую очередь страна-союзница рассматривает интересы своих аграриев

Запрет на ввоз украинского зерна находится в интересах Польши. Страна будет аналогично поступать со всеми продуктами до тех пор, пока не будет разработан механизм сотрудничества с Украиной, который станет подходящим для двух сторон.

Такое заявление сделал польский премьер-министр Матеуш Моравецкий во время посещения города Тцянка Великопольского воеводства на западе Польши, пишет "Укринформ". По его словам на первом месте в данном вопросе у страны стоят интересы своих аграриев.

Моравецкий сказал, что поставил ультиматум президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен о продлении запрета на ввоз украинского зерна после 15 сентября. Поскольку Брюссель не сделал этого, Польша приняла решение ввести эмбарго в одностороннем порядке, ссылаясь на собственные интересы страны.

"Пока не будет разработан механизм сотрудничества, мы будем действовать так по всем продуктам с востока, потому что интересы польского агрария есть в наших национальных интересах, это для нас самое важное", — сказал премьер-министр.

Также Матеуш Моравецкий добавил, что за последствия войны должна расплачиваться россия, а не польское сельское хозяйство.

При этом министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил, что переговоры с Украиной об импорте зерна продвигаются в хорошем направлении. Об этом пишет The Guardian.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 12 сентября Совет министров Польши заявил о решении продлить запрет на импорт украинского зерна в страну. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль предложил компромиссное решение Польше, Словакии и Венгрии.