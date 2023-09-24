В Польше придумали, как решить проблему с зерном из Украины: подробности

В Польше отметили, что старается помочь Украине

Вопрос с экспортом украинского зерна сдвинулся с мёртвой точки. В Польше таки разрешили ввозить его в свою страну, но с условием.

Об этом сообщает пресс-служба польского президента Анджея Дуды. По его словам, рынок Польши останется закрытым для агропродукции из Украины, но транзит — возможен. Имеется ввиду, что украинское зерно не будет находиться на складах в Польше и дожидаться покупателей, а проезжать страну транзитом по пути уже к определенному заказчику. Для этого в польском правительстве уже подготавливают соответсвующее коридоры.

"Благодаря труду наших фермеров мы обеспечиваем себя самостоятельно. Нам не нужно зерно из Украины. Их превосходные урожаи во время войны почти не дошли до стран, которые действительно в них нуждались. В Польше подготовлены транзитные коридоры, благодаря которым украинское зерно может проходить через Польшу и экспортироваться туда, где оно необходимо", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что его страна старается помочь Украине и тем странам, которые нуждаются в этой помощи.

"Я считаю, что это правильное решение, что польское правительство сохранило запрет на продажу украинского зерна на польском рынке. Однако мы должны сделать все, чтобы транзит был как можно более высоким", — передает его слова пресс-служба.

Напомним, что весной 2023 года некоторые европейские страны, среди которых — Польша, в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна на свою территорию. Летом запрет продлили до 15 сентября. Еврокомиссия в назначенную дату не стала продолжать ограничения на импорт украинского зерна. Но Польша по-прежнему блокирует поставки.

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