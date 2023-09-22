Сольский поставил точку в громком зерновом конфликте между украинским и польским правительствами, — политолог

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский смог разрешить спор между правительством Украины и Польшей со Словакией относительно экспорта зерновых, несмотря на значительное напряжение между премьер-министром Денисом Шмигалем и его польским визави. Об этом написал политолог Владимир Сонюк в своем блоге на сайте Цензора.

"Этот успех — не случайность. Министр сельского хозяйства системно занимался этим вопросом еще с весны. Проводил переговоры, консультации, привлекал специалистов и т.д. И вот теперь новость: Николай Сольский со своим польским коллегой Робертом Телусом обсудили ситуацию с блокированием экспорта украинского зерна — а также предложение Украины по ее урегулированию и договорились найти решение, которое учитывает интересы обеих стран", — подчеркнул Сонюк.

По его словам, министры договорились выработать в ближайшее время вариант взаимодействия по экспорту. Следующие переговоры пройдут в ближайшие дни. И, надеемся, на них будет поставлена точка в этом болезненном вопросе.

"Кроме того, благодаря усилиям главы Минагрополитики, Словакия согласилась на создание системы лицензирования торговли зерном, что позволит снять запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника", — добавил политолог.

Он подчеркнул, что украинскому министру добиться таких результатов было крайне нелегко.

"Мало кто понимает, насколько это был сложный путь, ведь правительство постоянно вставляло Сольскому палки в колеса — как давя на самого министра, так и раздражая наших партнеров публично. Вспомним только, как премьер-министр Денис Шмигаль угрожал подать против Польши иск к арбитража Всемирной торговой организации. При этом следует напомнить, что именно Шмигаль, как писали СМИ, провалил переговоры с европейскими партнерами по вопросу экспорта наших зерновых", — констатировал автор.