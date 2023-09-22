Сольський поставив крапку у гучному зерновому конфлікті між українським та польським урядами, — політолог

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зміг вирішити суперечку між урядом України та Польщею із Словаччиною щодо експорту зернових попри значну напругу між прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та його польським візаві. Про це написав політолог Володимир Сонюк у своєму блозі на сайті Цензор.

"Цей успіх — не випадковість. Міністр сільського господарства системно займався цим питанням ще з весни. Проводив переговори, консультації, залучав спеціалістів тощо. І от тепер новина: Микола Сольський зі своїм польським колегою Робертом Телусом обговорили ситуацію із блокуванням експорту українського збіжжя — а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовились знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн", — наголосив Сонюк.

За його словами, міністри домовилися виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту. Наступні переговори відбудуться в найближчі дні. І, сподіваємося, на них буде поставлено крапку в цьому болючому питанні.

"Крім того, завдяки зусиллям голови Мінагрополітики Словаччина погодилася на створення системи ліцензування торгівлі зерном, що дозволить зняти заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника", — додав політолог.

Він підкреслив, що українському міністру досягти таких результатів було вкрай нелегко.

"Мало хто розуміє, наскільки це був складний шлях, адже уряд постійно вставляв Сольському палки в колеса — як тиснучи на самого міністра, так і дратуючи наших партнерів публічно. Згадаймо лише, як прем’єр-міністр Денис Шмигаль погрожував подати проти Польщі позов до арбітражу Світової організації торгівлі. При цьому варто нагадати, що саме Шмигаль, як писали ЗМІ, провалив переговори із європейськими партнерами з питання експорту наших зернових", — констатував автор.