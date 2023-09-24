У Польщі вигадали, як вирішити проблему із зерном з України: подробиці

У Польщі зазначили, що намагається допомогти Україні

Питання з експортом українського зерна зрушило з мертвої точки. У Польщі таки дозволили ввозити його до своєї країни, але з умовою.

Про це повідомляє прес-служба польського президента Анджея Дуди. За його словами, ринок Польщі залишиться закритим для агропродукції з України, але транзит можливий. Мається на увазі, що українське зерно не перебуватиме на складах у Польщі і чекатиме покупців, а проїжджатиме країну транзитом шляхом уже до певного замовника. Для цього в польському уряді вже готують відповідні коридори.

"Завдяки праці наших фермерів ми забезпечуємо себе самостійно. Нам не потрібне зерно з України. Їх чудові врожаї під час війни майже не дійшли до країн, які дійсно їх потребували. У Польщі підготовлені транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може проходити через Польщу та експортуватися туди, де воно необхідне", — йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що його країна намагається допомогти Україні та тим країнам, які потребують цієї допомоги.

"Я вважаю, що це правильне рішення, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак ми маємо зробити все, щоб транзит був якомога вищим", — передає його слова прес-служба.

Нагадаємо, що навесні 2023 року деякі європейські країни, серед яких Польща, в односторонньому порядку заборонили ввезення українського зерна на свою територію. Влітку заборону продовжили до 15 вересня. Єврокомісія у призначену дату не почала продовжувати обмеження на імпорт українського зерна. Але Польща, як і раніше, блокує постачання.

Раніше ми писали про те, що Польща вибухнула загрозами на адресу України через зерно.