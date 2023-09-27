Заборона на ввезення продуктів: Польща може зробити черговий "сюрприз" Україні

Насамперед країна-союзниця розглядає інтереси своїх аграріїв.

Заборона на ввезення українського зерна діє на користь Польщі. Країна аналогічно буде робити так з усіма продуктами доти, доки не буде розроблено механізм співпраці з Україною, який стане прийнятним для двох сторін.

Таку заяву зробив польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час відвідин міста Тцянка Великопольського воєводства на заході Польщі, пише "Укрінформ". За його словами, на першому місці в цьому питанні у країни стоять інтереси своїх аграріїв.

Моравецький сказав, що поставив ультиматум президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн про продовження заборони на ввезення українського зерна після 15 вересня. Оскільки Брюссель не зробив цього, Польща вирішила запровадити ембарго в односторонньому порядку, посилаючись на власні інтереси країни.

"Поки не буде розроблено механізм співпраці, ми діятимемо так по всіх продуктах зі сходу, тому що інтереси польської аграрії є в наших національних інтересах, це для нас найважливіше", — сказав прем’єр-міністр.

Також Матеуш Моравецький додав, що за наслідки війни має розплачуватись росія, а не польське сільське господарство.

При цьому міністр сільського господарства Роберт Телус заявив, що переговори з Україною щодо імпорту зерна просуваються у хорошому напрямку. Про це пише The Guardian.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 12 вересня Рада міністрів Польщі заявила про рішення продовжити заборону імпорту українського зерна в країну. Своєю чергою, український прем’єр Денис Шмигаль запропонував компромісне рішення Польщі, Словаччини та Угорщини.