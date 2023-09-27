"Наслідки можуть бути трагічними": Дуда нагадав, чим загрожує погіршення відносин Польщі та України

Польський президент розповів, що думає про зерновий скандал

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що різкі заяви українського колеги Володимира Зеленського в Генасамблеї ООН щодо зернового скандалу не позначаться на відносинах між ними та між їхніми країнами.

Як розповів польський лідер в інтерв’ю місцевому виданню Super Express, він був здивований тим, що цю тему було винесено на загальний огляд у Нью-Йорку.

"Я вважав і вважаю, що питання зернової суперечки — це лише частина відносин між Польщею та Україною і є лише фрагментом важкої ситуації, в якій перебуває Україна... Маю визнати, що мене засмутив той факт, що двосторонні суперечки були винесені на публічний форум у присутності 200 країн", — сказав він.

Дуда зазначив, що в політиці важко говорити про особисті стосунки, але наголосив, що у нього були дуже добрі відносини із Зеленським і висловив сподівання, що вони такими і залишаться. При цьому він підкреслив, що намагається зрозуміти свого українського колегу і сподівається, що той зрозуміє ситуацію в Польщі.

"Я намагаюся списати це на емоції. Не забуватимемо, що Зеленський перебуває під величезним тиском. Він відправляє людей на фронт, часто на смерть. Адже там щодня помирають люди", — додав він.

При цьому Дуда зазначив, що зараз обидві сторони мають контролювати свої емоції, оскільки погіршення стосунків може мати "трагічні наслідки".

"Давайте пам’ятати, хто найбільше виграє, якщо Польща та Україна розійдуться. Наслідки можуть бути трагічними", — сказав польський президент, явно натякаючи на росію.

Нагадаємо, під час виступу на ГА ООН у США Зеленський заявив, що "деякі європейські друзі роблять із зерна трилер", тим самим підігруючи Москві. Після цього МЗС Польщі викликало посла України для вручення ноти протесту.