Авто из кортежа премьера Польши протаранило машину под Тернополем: фото и детали

Автомобиль, принадлежавший дипломатам посольства Польши в Киеве, протаранил машину, стоявшую на обочине

В ходе визита премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в июле этого года, один из автомобилей из его сопровождения совершил серьезное ДТП в Украине. В результате был сильно травмирован 42-летний украинец Олег Лищук.

Об этом сообщило издание Wirtualna Polska. Авария произошла приблизительно в 30 километрах от Тернополя.

Моравецкий приехал в Украину, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии. Он, в сопровождении колонны автомобилей, посещал ныне несуществующее село Пужники Тернопольской области. По дороге автомобиль, принадлежавший дипломатам посольства Польши в Киеве, протаранил машину, стоявшую на обочине. От удара легковушка перекинулась на бок в кювет, водитель выпал через окно.

Авто украинца после ДТП

"Проехала одна машина, вторая, третья, четвертая, пятая… Помню, их было несколько. Они все проезжали мимо, обычно по встречной полосе… Я не могу сказать, какая из машин – предпоследняя или последняя – выехала на обочину с той стороны, на которой я стоял, и полетела прямо на меня. Это было лобовое столкновение. Звук, треск и я ничего не помню. Я потерял сознание", – поделился воспоминаниями пострадавший.

Мужчину с многочисленными травмами доставили в больницу в Тернополе. Дипломаты посольства настаивали на лечении в Польше.

По словам Лищука, его отвезли на лечение в Польшу, но поддержку от польского государства он получил только в первые дни. Ему сделали операцию, а его жена получила оплаченный номер в отеле. Дальше независимый фонд U-Work помог мужчине с получением номера PESEL и оплатой реабилитации. В посольстве Польши в Украине отреагировали на публикацию издания.

"Сообщаем, что автомобиль, водитель которого вызвал ДТП, не был в колонне премьер-министра, а принадлежал атташе по вопросам обороны, сотрудник которого, скорее всего, потерял сознание за рулем. В посольстве не умолчали о происшествии – в тот же день мы опубликовали заявление на нашем сайте", – сказано в заявлении посольства в Twitter (Х).

На сайте посольства Польши в Киеве есть короткое заявление по этому поводу, без подробностей: "7 июля в Украине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Аппарата военного атташе Республики Польша. Причины аварии выясняются".

Как сообщал "Телеграф", 8 октября в Киеве на улице академика Вернадского столкнулись два автомобиля. Один из них вылетел на обочину и едва не привел к гибели младенца.