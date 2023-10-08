В Киеве автомобиль после ДТП выбросило на тротуар: пострадали дети (эксклюзивные фото)

Для пострадавших вызвали "скорую"

В Киеве на улице академика Вернадского столкнулись два автомобиля, из-за чего один из них вылетел на обочину и едва не привел к гибели младенца.

Как отмечает корреспондент "Телеграфа", который был на месте происшествия в момент инцидента, причиной столкновения стал неработающий светофор, из-за чего два автомобиля не поделили дорогу.

Вследствие столкновения одна из легковушек была выброшена на тротуар и наехала на маму с коляской и еще группу с троих детей, однако, к счастью, они остались живыми. Предварительно дети травмы все же получили, так как для них вызвали скорую помощь, однако скорее всего они не существенные и худшего удалось избежать.

Водители автомобилей тоже обошлись без серьезных повреждений. Во всех деталях инцидента будут разбираться правоохранители.

ДТП на Вернадского, Киев

Как сообщалось ранее, под Киевом на ирпенской трассе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mitsubishi Lancer на огромной скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями. От силы удара Mitsubishi разорвало на куски, а два человека погибли.