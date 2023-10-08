У Києві автомобіль після ДТП викинуло на тротуар: постраждали діти (ексклюзивні фото)

Для постраждалих викликали "швидку"

У Києві на вулиці Вернадського академіка зіткнулися два автомобілі, через що один з них вилетів на узбіччя і ледве не призвів до загибелі немовляти.

Як зазначає кореспондент "Телеграфа", який був на місці події в момент інциденту, причиною зіткнення став непрацюючий світлофор, через що два автомобілі не поділили дорогу.

Внаслідок зіткнення один із легковиків був викинутий на тротуар і наїхав на маму з коляскою та ще групу з трьох дітей, проте, на щастя, вони залишилися живими. Попередньо діти травми все ж таки отримали, тому що для них викликали швидку допомогу, проте швидше за все вони не суттєві і гіршого вдалося уникнути.

Водії автомобілів також обійшлися без серйозних пошкоджень. У всіх деталях інциденту розбиратимуться правоохоронці.

ДТП на Вернадського, Київ

Як повідомлялося раніше, під Києвом на Ірпінській трасі сталася смертельна ДТП. Автомобіль Mitsubishi Lancer на величезній швидкості вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся із трьома автомобілями. Від сили удару Mitsubishi розірвало на шматки, а двоє людей загинули.