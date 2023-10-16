Хто попереду на виборах у Польщі: нові дані екзитполу та підрахунку

Національна виборча комісія обіцяє оприлюднити остаточні результати виборів до полудня 17 жовтня

У Польщі оприлюднили оновлені результати опитування на виході з виборчих дільниць, які проводили під час парламентських виборів. В останніх даних враховувалися результати опитування виборців, проведеного пізно увечері. (перші екзит-полу опублікували о 21 годині – ред.).

Нові дані оприлюднила польська агенція Ipsos. Відповідно до них, формальну перемогу здобула правляча партія, повідомляє Onet.

Загальна картина майже не змінилася:

· "Право і справедливість" прогнозовано наберуть 36,6% (порівняно з 36,8% у вечірніх результатах),

· Блок "Громадянська коаліція" — 31% (порівняно з 31,6% у попередньому),

· "Третій шлях" — 13,5% (у попередньому — 13%),

· "Лівиця" — 8,6% (без змін),

· "Конфедерація" — 6,4% (у попередньому — 6,2%).

Оновлений прогноз показав, що опозиційні сили все одно матимуть більшість у Сеймі. Якщо результати виборів збігатимуться з екзитполом, партія "Право та справедливість" отримує 198 місць у парламенті. "Громадянська платформа" – 161, "Третій шлях" – 57, "Левиця" – 30, "Конфедерація" – 14.

При цьому фактичний підрахунок голосів на початковому етапі. Уранці 16 жовтня Національна виборча комісія Польщі опублікувала перші офіційні результати парламентських виборів на основі підрахунку 20,09% бюлетенів.

На даний момент на виборах до Сейму лідирує партія "Право і справедливість" з 40,49% голосів, "Громадянська платформа" з 26,06% голосів, "Третій шлях" з 13,87%, "Лівиця" з 7,99%., "Конфедерація" з 7,45%.

Зазначається, що явка на вибори за підрахунком 20,09% голосів становить 71,82%.

Національна виборча комісія обіцяє оприлюднити остаточні результати виборів до полудня вівторка, 17 жовтня.

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