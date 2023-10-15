Правляча партія Польщі вибори виграла, але програла: з’явилися перші екзитполі

Правляча партія отримала більшість, але формуватиме уряд швидше за все опозиція

У Польщі 15 жовтня відбулися парламентські вибори, на яких зафіксовано рекордну явку 72,9%. Згідно з результатами екзит-полів, ситуація в парламенті нового скликання буде доволі складною.

Як повідомляє PAP, про перемогу вже заявили чинний прем’єр Матеуш Моравецький, втім, лідер опозиції Дональд Туск також заявив про перемогу.

За даними екзитполу Ipsos, які були оприлюднені одразу після закриття виборчих дільниць, перше місце посіла правляча партія "Право та Справедливість", яка отримала 36,8% голосів, що може дати 200 місць у Сеймі.

На другому місці йде опозиційна ліва партія Дональда Туска "Громадянська платформа" отримала 31,6% і може розраховувати на 163 місця.

Далі йдуть ліберально-консервативна коаліція Третій шлях з 12% (55 місць), ліва коаліція Левиця з 8,6% (30 місць) та ультраправа коаліція Конфедерація з 6,2% (12 місць).

Тобто якщо дані вірні, три опозиційні ліві партії на виборах отримують 248 місць, при тому, що для парламентської більшості необхідно набрати 231 голос. Таким чином, можна говорити, що правляча партія або втратить можливість формувати уряд, або "Право і Справедливість" буде змушена йти на серйозні поступки опозиції.

Голосування пройшло гладко не скрізь. Так у Варшаві на двох виборчих дільницях (№ 425 та 426) прогриміли вибухи, через що їх оточили сапери. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що всі партії, крім ультраправої Конфедерації , мають єдину позицію по Україні. Тому навіть якщо влада зміниться, то на теплих відносинах Києва та Варшави це не позначиться.